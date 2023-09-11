登革熱症狀、傳染、預防一次看！潛伏期最長2週　死亡率可達20%

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疾管署說明，登革熱是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，病毒會經由蚊子傳播給人類。並且分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種血清型別，每一型都具有能感染致病的能力，目前全世界約有一半人口、約近39億人生活在登革熱流行區，每年約有3.9億人感染登革熱，其中約9600萬人出現不同嚴重程度的臨床症狀。
🟡登革熱傳染途徑
在台灣，容易傳播登革熱病毒的重要病媒蚊有「埃及斑蚊」和「白線斑蚊」，人被帶有登革病毒的病媒蚊叮咬受到感染，是主要傳播方式。且當蚊子叮了有登革熱病毒的病患，病毒就會在蚊子體內增殖，除非蚊子死亡，否則受感染的牠就具有「終身傳染病毒」的能力，造成社區中的傳播，但登革熱「並不會人傳人」。
🟡登革熱的症狀與潛伏期
由於每個人體質不同，感染登革熱時，也會引起不同程度的反應，一般來說，前期患者會出現高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等症狀，後續若再有現嗜睡、黏膜出血、腹部持續疼痛、嘔吐等情況，都是罹患登革熱的警示徵象，最後甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷，若是先後感染不同型別的登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，沒有及時就醫或治療，死亡率可高達20%以上。
🟡登革熱的預防方法
📍民眾家中應時常清除不需要的容器，把暫時不用的花瓶、容器等倒置，使用時加蓋或用細紗網密封。
📍家中的花瓶和盛水的容器必須每週清洗一次，清洗時要記得刷洗內壁。
📍家中的陰暗處、地下室、屋簷排水槽或水溝應定期巡檢與清理。
📍家中應該裝設紗窗、紗門，睡覺時可掛蚊帳或使用補蚊燈，避免蚊蟲叮咬。
📍平日至市場、公園或菜果園等戶外環境，建議穿著淺色長袖衣物，並在身體裸露處或衣物上使用合法防蚊藥劑。