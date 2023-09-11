沉浸式醫療4／虛擬實境助攻臨床治療　建立商業模式創三贏

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醫療結合最新科技技術，不僅可以輔助醫師學習，也可以成功提高準確度。成功大學醫學院副院長甘宗旦分享，目前成大醫學院臨床醫學研究所已運用AI學習網頁訓練住院醫師學習心電圖，增加鑑別診斷的精確性；影像醫學科則是利用人工智能在醫學影像判斷研發成果，顯示有顯著的加值成效；婦產學科運用創新圖像學習工具，透過規則式自動生成擬真演算法，是胎心音教學的一大福音。
至於新光醫院選擇和HTC合作，運用VR技術製作虛擬教育環境，讓受訓人員模擬各職類工作過程以及責任，有助於跨領域團隊整合，目前新光醫院已經有超過50名新冠肺炎加護病房團隊人員接受訓練，和傳統的實體訓練比起來，受訓後的測驗分數平均可以提高10分以上，讓醫事人員受訓品質更高，病患也能有更好的照護。
三總更聯手HTC DeepQ、國防醫學院，創辦亞洲第一個「智慧外科SDM虛擬實境診間」互動教學問診，利用VR技術、國防醫學院3D列印醫療創客實驗室列印模型技術，達到「醫學虛實整合」，病患不用再擔心聽不懂醫師說的人體結構，可以搭配影像清楚了解手術部位，增進醫病之間的信任。
台中榮總神經外科團隊則是和台灣骨王聯合開發AR智慧眼鏡，結合術中導航定位技術，成功獲得食藥署二類醫療器材上市許可，不僅成功增加鋼釘置入的準確性，還可以減少手術時間和併發症風險，完成高難度脊椎側彎矯正手術，相較過往更提升病患的安全性。
市場應放眼全球 建立商業模式創三贏
醫聯網創辦人暨眾匯智能健康董事長王欽堂提到，元宇宙醫療在發展上涉及治療行為，如何在法規上取得核准、是否納入健保給付都還有努力的空間，且台灣的市場規模小，廠商開發還是要放眼全球。
中研院院士楊泮池也提到，雖然元宇宙醫療可以做到的事情非常多，可以應用到各個實際領域，但也常常聽聞有廠商在開發過程虧損連連，因此應建立商業模式，像是把元宇宙醫療、數位醫療、智慧醫療等與保險業結合，保險業付費讓研發公司有資金來源打造更好的醫療模式，讓受保人更健康，保險公司出險機會減少就會獲益增加，達到保險業、醫療業、受保人三贏的局面
隨著元宇宙醫療在未來3到5年可望進入爆發成長的階段，也有不少擔憂取代人力的聲音出現，對此王欽堂並不擔憂，他認為「會善用AI的人，可以取代不會善用AI的人，元宇宙也是如此。」楊泮池則說，科技的發展還是要關注醫學倫理與涉及個資使用問題，政府也應該讓法規更鬆綁，讓AI變成工具，協助促進醫療品質。