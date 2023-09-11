高嘉瑜轟基泰大直「球員兼裁判」！律師：言論顯然違反相關法令

曝監測44天前已有異狀　高嘉瑜轟蔣市府：官僚怠惰、難辭其咎

▲高嘉瑜表示有媒體報導指出，基泰大直監測資料顯示在44天前已有異狀，炮轟蔣市府官僚怠惰、難辭其咎。（圖／記者邱新博攝）
▲高嘉瑜表示有媒體報導指出，基泰大直監測資料顯示在44天前已有異狀，炮轟蔣市府官僚怠惰、難辭其咎。（圖／記者邱新博攝）

記者陳威叡／台北報導

台北市中山區「基泰大直」工地發生重大工安事故，民進黨立委高嘉瑜今（11）日於臉書指出，媒體揭露在事發前監測資料顯示44天前就已有異狀，但都發局卻函覆陳情住戶稱「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」後就不予列管，直到樓塌了、屋垮了，建管處才開始要求建商提供監測資料，批評蔣市府讓建商獨斷獨行、球員兼裁判，「市府官僚怠惰、包庇難辭其咎」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高嘉瑜今日於臉書貼文表示，質疑究竟市府有沒有監測資料？建管有沒有在監測？還是放任建商球員兼裁判？炮轟蔣市府「市府官僚怠惰、包庇難辭其咎」。說明有媒體獨家揭露監測工地現場的儀大工程顧問公司提供給都發局的資料，結論直指施工概況「鋪面破碎」，包括最靠近94巷1-9號坍陷區的觀測點SB-2，儀器顯示包括地面沉陷點、建物沉陷點都大於行動值（±20mm），建物傾斜計也大於警戒值（±1／500,412秒）「部分監測儀器已超出警戒值，本公司將加強後續變化。」

高嘉瑜說明，更離譜的是在出事前的44天，就是7月26日開始就已明顯出現異狀，在民眾陳情的同時市府就應該要求監測公司提供資料了解，並且介入調查以及列管持續監測，然而都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文曝光，內容白紙黑字明確寫道「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」後就不予列管，但之後面對民眾持續的陳情卻是續擺爛包庇。

高嘉瑜表示，一般來說監測資料，建商、建管、監測廠商應該都有，尤其這種重大事件，之前的數值一定都已經到達行動值、警戒值，更何況基泰大直這種頻頻被舉報的案件，建管處應該要要求增加檢測密度，甚至每周都應該將資料送進市府報備。

高嘉瑜指出，都發局在8日回答議員王世堅詢問檢測資料時，竟稱「監測資料埋在土裡了」，而在這幾天自己辦公室不斷地詢問建管處，第三方鑑定的資料以及傾斜鄰損監測的資料，建管處卻都以人員在工地，行政人員不方便提供為由規避責任。

高嘉瑜表示，之後對外回應稱「據承造人現場人員陳述，現場之監測資料存放在基地內工務所因坍陷暫無法立即取得，故建管處已於112年9月8日北市都建施字第1126163216號函請基泰建設股份有限公司、福益營造股份有限公司、王德生建築師事務所、儀大工程股份有限公司於112年9月11日前提供本案之地下室開挖迄今相關監測資料。」

高嘉瑜說，證明面對民眾8個月以來的陳情，直到樓塌了、屋垮了，建管處才開始要求建商提供監測資料，過程中建管處不僅是讓建商獨斷獨行、球員兼裁判，更是完全置之不理、沒有監控、更沒有加強稽查，這不僅是官僚怠惰更是官僚殺人，建管處跟建商是官商勾結的共犯。

最後高嘉瑜指出，北市府除了收拾善後，更應究責，也應全面檢討鄰損SOP，鄰損應全面引入第三方公正單位鑑定並全面列管監測，甚至施工過程的監工跟營造品質，也應有專責第三公正單位負責。

基泰大直釀鄰損　蔣萬安四點裁示：清查全市工地提第二波假扣押

受損戶重建成本2.4億！基泰估大直案災損不到3億　總座駁脫產質疑

基泰股價慘吞第2根跌停！高層道歉請辭市場不領情　破萬張賣不掉

基泰建設「監測資料」曝！44天前數值早有警示　照樣施工釀坍塌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞