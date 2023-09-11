曝監測44天前已有異狀　高嘉瑜轟蔣市府：官僚怠惰、難辭其咎

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高嘉瑜說明，更離譜的是在出事前的44天，就是7月26日開始就已明顯出現異狀，在民眾陳情的同時市府就應該要求監測公司提供資料了解，並且介入調查以及列管持續監測，然而都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文曝光，內容白紙黑字明確寫道「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」後就不予列管，但之後面對民眾持續的陳情卻是續擺爛包庇。
高嘉瑜表示，一般來說監測資料，建商、建管、監測廠商應該都有，尤其這種重大事件，之前的數值一定都已經到達行動值、警戒值，更何況基泰大直這種頻頻被舉報的案件，建管處應該要要求增加檢測密度，甚至每周都應該將資料送進市府報備。
高嘉瑜指出，都發局在8日回答議員王世堅詢問檢測資料時，竟稱「監測資料埋在土裡了」，而在這幾天自己辦公室不斷地詢問建管處，第三方鑑定的資料以及傾斜鄰損監測的資料，建管處卻都以人員在工地，行政人員不方便提供為由規避責任。
高嘉瑜表示，之後對外回應稱「據承造人現場人員陳述，現場之監測資料存放在基地內工務所因坍陷暫無法立即取得，故建管處已於112年9月8日北市都建施字第1126163216號函請基泰建設股份有限公司、福益營造股份有限公司、王德生建築師事務所、儀大工程股份有限公司於112年9月11日前提供本案之地下室開挖迄今相關監測資料。」
高嘉瑜說，證明面對民眾8個月以來的陳情，直到樓塌了、屋垮了，建管處才開始要求建商提供監測資料，過程中建管處不僅是讓建商獨斷獨行、球員兼裁判，更是完全置之不理、沒有監控、更沒有加強稽查，這不僅是官僚怠惰更是官僚殺人，建管處跟建商是官商勾結的共犯。
最後高嘉瑜指出，北市府除了收拾善後，更應究責，也應全面檢討鄰損SOP，鄰損應全面引入第三方公正單位鑑定並全面列管監測，甚至施工過程的監工跟營造品質，也應有專責第三公正單位負責。