現場直擊／貓貓阿花得救了！受困大直民宅3天　飼主擁愛貓超暖

全台本土登革熱疫情破6000例　87%集中台南！專家憂破2015年3萬例

▲台灣登革熱疫情持續升溫，本土登革熱病例已破6000例，台南有5270例，台北也有40例，趕緊進行環境大清消。（圖／北市衛生局提供）
▲台灣登革熱疫情持續升溫，本土登革熱病例已破6000例，台南有5270例，台北也有40例，趕緊進行環境大清消。（圖／北市衛生局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

連日大雨，登革熱疫情也拉警報，據疾管署最新統計，全台本土登革熱病例已破6000例，當中台南市就有5270例，累計已有6例死亡，全台只剩金門縣、連江縣及澎湖縣3縣市掛零。今年本土登革熱病例數是去年同期的102倍，創近6年來新高紀錄，是否會超過2015年的3萬多例，前疾管局長蘇益仁說，「很難預測」，但每天病例幾十、幾百增加中，「確實有可能突破」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2015年登革熱疫情有多恐怖？據疾管署資料顯示，2015年5月入夏至11月23日，本土登革熱確定病例累計有3萬7224例，其中174例死亡，致死率4.7‰，為近10年台灣登革熱疫情規模最大的一次，且造成台南市及高雄市跨縣市流行。

▲本土登革熱全台病例已破6000例，台南有5270例。（圖／疾管署網站）
▲本土登革熱全台病例已破6000例，台南有5270例。（圖／疾管署網站）
▲台南登革熱疫情日益嚴峻，為了杜絕登革熱，每天都安排人員前往熱區進行稽查。（圖／南市工務局提供）
▲台南登革熱疫情日益嚴峻，為了杜絕登革熱，每天都安排人員前往熱區進行稽查。（圖／南市工務局提供）
如今全台登革熱本土病例累計已6058例，近87%集中在台南，雲林縣有330例次之，高雄233例居第三高，其餘台北市、台中市、屏東縣、桃園市、新北勢、嘉義縣、新竹市、新竹縣都在二位數，彰化、苗栗、南投、花蓮、台東、基隆、嘉義縣市則在個位數，僅金門、連江與澎湖3縣市掛零。

而在雲林古坑某國小，8日又新增2名師生確診本土登革熱，累計該校已有5名師生感染，雲林衛生局認定為縣內首起登革熱校園群聚，將針對全校師生健康監測1個月，只要有身體不適，就進行登革熱快篩，縣府也利用周末進入校園進行環境大清消。

疾管署上周二（5）最新公布，八月最後一周新增3例本土登革熱死亡個案，為年齡介於60多歲至80多歲間的男性，3人均具潛在疾病，於發病後0至７日內因病情惡化不幸過世。先前也時隔8年再出現登革熱母子垂直感染病例，為國內繼2015年後的第2例紀錄。

▲當蚊子叮了有登革熱病毒的病患，病毒就會在蚊子體內增殖，並具有「終身傳染病毒」的能力。（圖／疾管署提供）
▲當蚊子叮了有登革熱病毒的病患，病毒就會在蚊子體內增殖，並具有「終身傳染病毒」的能力。（圖／疾管署提供）
疾管署提醒，本土登革熱疫情持續升溫，建議民眾從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。

具有流行區活動史之民眾，請留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，並提高警覺。此外，也提醒民眾，大雨過後要趕快清除戶外積水容器，以減少病媒蚊孳生。

▲今年本土登革熱病例數是去年同期的102倍，創近6年來新高紀錄。（圖／疾管署網站）
▲今年本土登革熱病例數是去年同期的102倍，創近6年來新高紀錄。（圖／疾管署網站）

 

▲登革熱對每個人引發的症狀大不相同，但嚴重可能導致出血或器官損傷，民眾時刻務必留意自身身體狀態。（圖／疾管署提供）
▲登革熱對每個人引發的症狀大不相同，但嚴重可能導致出血或器官損傷，民眾時刻務必留意自身身體狀態。（圖／疾管署提供）
▲登革熱的預防通常分為居家和外在環境控管，尤其家中不必要的容器務必最好清潔或丟棄，以免營造蚊蟲適合生長的環境。（圖／疾管署提供）
▲登革熱的預防通常分為居家和外在環境控管，尤其家中不必要的容器務必最好清潔或丟棄，以免營造蚊蟲適合生長的環境。（圖／疾管署提供）

登革熱症狀、傳染、預防一次看！潛伏期最長2週　死亡率可達20%

超極端！60多歲男登革熱發病同日就死亡　醫驚：36年來少見

全台登革熱破6000例！免插電「捕蚊神招」3天見效：蚊卵也難存活

全台本土登革熱疫情破6000例　87%集中台南！專家憂破2015年3萬例

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞