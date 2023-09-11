全台本土登革熱疫情破6000例 87%集中台南！專家憂破2015年3萬例
連日大雨，登革熱疫情也拉警報，據疾管署最新統計，全台本土登革熱病例已破6000例，當中台南市就有5270例，累計已有6例死亡，全台只剩金門縣、連江縣及澎湖縣3縣市掛零。今年本土登革熱病例數是去年同期的102倍，創近6年來新高紀錄，是否會超過2015年的3萬多例，前疾管局長蘇益仁說，「很難預測」，但每天病例幾十、幾百增加中，「確實有可能突破」。
記者徐銘穗/綜合報導
2015年登革熱疫情有多恐怖？據疾管署資料顯示，2015年5月入夏至11月23日，本土登革熱確定病例累計有3萬7224例，其中174例死亡，致死率4.7‰，為近10年台灣登革熱疫情規模最大的一次，且造成台南市及高雄市跨縣市流行。
如今全台登革熱本土病例累計已6058例，近87%集中在台南，雲林縣有330例次之，高雄233例居第三高，其餘台北市、台中市、屏東縣、桃園市、新北勢、嘉義縣、新竹市、新竹縣都在二位數，彰化、苗栗、南投、花蓮、台東、基隆、嘉義縣市則在個位數，僅金門、連江與澎湖3縣市掛零。
而在雲林古坑某國小，8日又新增2名師生確診本土登革熱，累計該校已有5名師生感染，雲林衛生局認定為縣內首起登革熱校園群聚，將針對全校師生健康監測1個月，只要有身體不適，就進行登革熱快篩，縣府也利用周末進入校園進行環境大清消。
疾管署上周二（5）最新公布，八月最後一周新增3例本土登革熱死亡個案，為年齡介於60多歲至80多歲間的男性，3人均具潛在疾病，於發病後0至７日內因病情惡化不幸過世。先前也時隔8年再出現登革熱母子垂直感染病例，為國內繼2015年後的第2例紀錄。
疾管署提醒，本土登革熱疫情持續升溫，建議民眾從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。
具有流行區活動史之民眾，請留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，並提高警覺。此外，也提醒民眾，大雨過後要趕快清除戶外積水容器，以減少病媒蚊孳生。