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「金曲歌王」羅文裕被編進國中教科書！拿到課本發抖：用錢買不到

▲羅文裕（右）與母親羅子妹合作的歌曲〈尞天穿〉，被教育部編入全台國中二年級教科書裡。（圖／大賞門文化）
▲羅文裕（右）與母親羅子妹合作的歌曲〈尞天穿〉，被教育部編入全台國中二年級教科書裡。（圖／大賞門文化）

記者羅凌筠／綜合報導

金曲客語歌王羅文裕（Wing）在2020年推出母語創作專輯《當太陽升起時》，讓他勇奪第2座金曲客語歌王，事隔3年再獲殊榮，原來專輯中收錄的一首他與母親羅子妹合作的歌曲〈尞天穿〉，被教育部編入全台國中二年級教科書裡，羅文裕透露自己拿到課本時手在發抖：「這是莫大的殊榮，用金錢也買不到的！」人在美濃家中的母親羅子妹聽聞感動到直說：「感謝列祖列宗！」

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▲金曲歌王羅文裕致力推廣客語文化。（圖／大賞門文化）
▲金曲歌王羅文裕致力推廣客語文化。（圖／大賞門文化）
羅文裕第5張專輯《當太陽升起時》享譽盛名，不僅因得了金曲獎，聲名大噪，更因為專輯有「土地的陽光和溫度」，是台灣首張用太陽能錄製的音樂專輯，由羅文裕師法偶像傑克強森（Jack Johnson），率領團隊在家鄉美濃的小木屋民宿錄製而成，整張專輯彷彿可聞到南國秋收溫暖的稻香，令人嚮往。

▲金曲歌王羅文裕客語演唱會走進中小學傳唱。（圖／大賞門文化）
▲金曲歌王羅文裕客語演唱會走進中小學傳唱。（圖／大賞門文化）
羅文裕用故鄉美濃的陽光發電，締造台灣首張用太陽能錄製專輯的紀錄，巧妙地「把溫度留在音樂裡」，在土生土長的家鄉實地錄音，「過程中我不斷被療癒，減壓、甚至排毒，故鄉的溫度讓我煥然一新！也希望可以療癒、感動到你。」羅文裕《當太陽升起時》專輯不但傳承客家人文中崇敬天地、尊重自然的文化，更是一張提升環保意識的母語創作專輯。

而羅文裕被收錄在國中課本的客語歌曲〈尞天穿〉，由他作曲並與母親羅子妹一同演唱。能被選為國中客語教材，讓羅文裕直呼：「真的好感動，可能是媽媽唱太好的關係。」他提到自己喜歡唱歌，就是受媽媽的影響，從小時就常常聽母親在家唱卡拉OK，表示媽媽最喜歡鳳飛飛、龍飄飄和黃乙玲，提及與母親在美濃民宿錄製〈尞天穿〉的經過，羅文裕說媽媽真的有功力，不到兩小時就錄製完成，而且談笑風生，一點都不緊張，很有大將之風。

羅文裕表示因疫情而停擺的「客流感校園演唱會」又即將復活，由新學期起，在10月至12月之間，在桃竹苗地區校園舉行，總共預計10場巡迴，屆時羅文裕會帶著彤溫岑姐妹二重唱、黃宇寒、Yappy等新生代客語歌手一同前進校園，羅文裕表示：「沒有今日的青少年，就沒有未來的客家文化。」對於客語文化的紮根不遺餘力。

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