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基泰大直建案明台產險承保！基地保額1億多、鄰損理賠最多1000萬

▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜，並由明台產險承保，其中鄰損最高理賠只有1000萬元。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜，並由明台產險承保，其中鄰損最高理賠只有1000萬元。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）

記者顏真真／台北報導

台北市大直街新建案「基泰大直」發生公安事故，鄰損嚴重，基泰建設10日也召開重訊記者會，董事長陳世銘更當場請辭負責，並表示目前為止最大可能災損不會到3億元，也將信託1億元的定期存單給銀行信託部，以做為未來賠償之所需。不過，目前已知「基泰大直」有承保營造綜合險及第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款，由明台產險承保。明台產險今（11）日也說明，此建案基地本身保額1億多元，鄰損則均裂及倒塌保額各500萬元。

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產險業者指出，一般新建大樓必須投保「營造綜合保險」，主要承保範圍為保險標的施工處所，在保險期間內，若因不可預料及突發的意外事故，例如火災、雷擊、淹水、颱風、地震，導致毀損或滅失，需予以修復或重置時，除了列舉的不保事項，產險公司將予以理賠。

此外，由於營建案造價高昂，一般營造綜合險保額較高有數億或數10億元，但營造過程中，若對鄰近房屋造成的損害，也就是「鄰損」則沒在保障範圍內，業者得另外額外附加「第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款」。

不過，建築業者會依據建案鄰近房屋的狀況，決定投保金額，由於鄰損附加條款再保不承接，由產險公司自行承擔風險，加上多數業多數業者都是「保心安」，因此，保額都不高。第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款，保額為單一事故最高理賠500萬元。

明台產險今日受訪時也說明，「基泰大直」建案由明台產險承保，其中基地本身的保額有1億多元，但實際詳細預估損失情形及進一步處理進度，尤其現在基地已灌漿封起來，因此還要等公證公司查勘及理算，目前還無法針對實際理賠金額及影響情形進行說明。

至於鄰損部分，明台產險則指出，「基泰大直」建案的鄰損均裂與倒塌保額各500萬元，也就是說，可以理賠到1000萬元。至於為何鄰損保額這麼低，明台產險坦言，主要是鄰損風險很高，加上再保也難找，大部分都產險業者自留，因此，保額都不大，看各家產險業者的承保量能，以「基泰大直建案」來說，鄰損保額均裂及倒塌保額各500萬元，目前來看都有均裂及倒塌事實。

也因為「基泰大直」建案塌陷鄰損事件，產險業者不諱言，原本對鄰損承做已很謹慎，現在這事件發生後，在承做相關保險會更謹慎，但不會亂加費率，會先實際查看工程附近週遭情況，尤其像台北建案很多鄰屋都很老舊，也不耐震，所以在承保時就要更注意。

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