基泰大直建案明台產險承保！基地保額1億多、鄰損理賠最多1000萬

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此外，由於營建案造價高昂，一般營造綜合險保額較高有數億或數10億元，但營造過程中，若對鄰近房屋造成的損害，也就是「鄰損」則沒在保障範圍內，業者得另外額外附加「第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款」。
不過，建築業者會依據建案鄰近房屋的狀況，決定投保金額，由於鄰損附加條款再保不承接，由產險公司自行承擔風險，加上多數業多數業者都是「保心安」，因此，保額都不高。第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款，保額為單一事故最高理賠500萬元。
明台產險今日受訪時也說明，「基泰大直」建案由明台產險承保，其中基地本身的保額有1億多元，但實際詳細預估損失情形及進一步處理進度，尤其現在基地已灌漿封起來，因此還要等公證公司查勘及理算，目前還無法針對實際理賠金額及影響情形進行說明。
至於鄰損部分，明台產險則指出，「基泰大直」建案的鄰損均裂與倒塌保額各500萬元，也就是說，可以理賠到1000萬元。至於為何鄰損保額這麼低，明台產險坦言，主要是鄰損風險很高，加上再保也難找，大部分都產險業者自留，因此，保額都不大，看各家產險業者的承保量能，以「基泰大直建案」來說，鄰損保額均裂及倒塌保額各500萬元，目前來看都有均裂及倒塌事實。
也因為「基泰大直」建案塌陷鄰損事件，產險業者不諱言，原本對鄰損承做已很謹慎，現在這事件發生後，在承做相關保險會更謹慎，但不會亂加費率，會先實際查看工程附近週遭情況，尤其像台北建案很多鄰屋都很老舊，也不耐震，所以在承保時就要更注意。
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