沉浸式醫療5／台大醫精準切除難搞腫瘤　全靠這「手術導航」平台

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所幸，唐小姐回國後，在台大醫院應用「元宇宙手術模擬平台」治療下，精準切除腫瘤，且未損傷任何神經血管，術後順利恢復，不僅沒有右手癱瘓無力的後遺症，而且還能夠照常彈奏鋼琴、開車接送小孩，成為該平台成功治療的首例病患。
陳晉興分享，現今X光、電腦斷層、磁振造影等影像學檢查被廣泛應用於術前評估及病情解釋，然而這些初階影像在電腦螢幕上都是二維顯示，倘若病患病情困難複雜，對於不同專科的醫師、團隊成員，或是病患、家屬都不容易理解，即便是列印成3D模型，需要7到14個工作日，且造價昂貴，每個人需要花費約25萬元，不是每個病患都能負擔得起。
因此台大醫院進行「元宇宙手術模擬平台」計畫，將病人的電腦斷層或磁振造影影像，即時轉換為3D情境，元宇宙中就會出現一個虛擬的人體，並呈現出病灶及周圍構造組織的關聯性，還能夠進一步對不同的器官組織進行層層解析，或使用不同的視角觀察，陳晉興說，「它另外一個名字叫做『數位孿生器官』，就好像製作另外一個你，只是這個人摸不到，是虛擬的，但是你看得到。」花費只需要大約3萬元，生成模型只要數小時，就能與死神拔河搶命。
至於採訪這天，陳晉興剛完成應用「元宇宙手術模擬平台」的第3例手術，他告訴記者，這名病患年僅28歲，已結婚還未生子，體內有一顆10多公分的脂肪惡性肉瘤，開刀治療死亡率很高，大約10%至20%，想透過質子治療或重粒子治療也沒辦法，該病患正是因為看到報章媒體報導台大醫院有元宇宙手術模擬平台，「特別指明」要用這項技術，手術最後只花了4小時就成功完成，這也讓陳晉興更加堅信，元宇宙手術將是外科未來的趨勢。
「老師很厲害，不代表學生很厲害，也不代表病人就會懂。」陳晉興說，做手術隨時都可能發生病人死亡或是醫療糾紛，醫師必須讓病患知道可能產生什麼併發症、醫師會如何做等資訊，這個模擬平台可以協助醫師解釋病情，對於跨科別的醫療團隊溝通也有幫助，讓不同領域的醫療從業人員都可以更熟悉手術流程，「可能本來我們已經90分，這樣我們就可以增加到95分的把握，甚至還可以做成教案傳承經驗。」
對於台灣元宇宙醫療的發展進程，有許多人會擔憂，部分醫事人員人力是否會被科技取代？對此，陳晉興強調：「再先進的科技也沒有辦法取代專業。」這些科技技術只是提供更多資訊輔助，就像是GPS導航，提高安全性，但如果GPS指錯路，醫師也是要自行判斷，這無法取代外科醫師的經驗能力，「AI不能取代最頂尖的醫療！」