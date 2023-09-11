林秉聖雙約案／林秉聖坦言思慮不周　遲未說明事情因牽涉太多前輩

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林秉聖說自己當下以為符合規範，所以和攻城獅簽訂了委任合約書。不過在那之後，仍有其他球團接觸，諮詢律師後，才知道這不符合簽約程序。
至於為何最終選擇加盟台新？林秉聖說，「雖然台新薪資總額不如攻城獅高，但對其外來旅外發展較有規劃。考量合約尚未生效，所以我希望能終止與攻城獅合約。」他透露自己已向張運智表達過無意願加盟，也在瓊斯盃期間和張樹人說過此事，但攻城獅仍在8月15日時宣布加盟。
記者會最後，林秉聖對於造成球團困擾，以及這段時間引起社會與籃球圈的紛擾，再次表達個人歉意，也希望各界能給予機會，未來面對簽約事宜，他將更加謹慎，並交由專業經理人協助處理。面對即將到來的新球季，林秉聖表示，他會更專注在個人訓練上，讓大家在球場上看到最佳狀態的林秉聖，期待大家能繼續為他加油。
至於後續籃協主辦的協調會，台新方面強調他們有派高級主管參加，林秉聖也有由委任律師代為出席，絕對沒有無故缺席。而沒有共識的部分，是由於會上雙方各說各話，所以沒有達成，並不是如攻城獅聲明，台新方面沒有誠意協商。
尚瑞強解釋林秉聖為什麼不盡早出來說清楚時表示，「在這過程中，秉聖有思慮不夠清楚的地方。這件事牽涉到他太多前輩，本來一直不想說，可是現在是可忍孰不可忍，因為對方的煽動，球迷在球場上做出很不禮貌的行為。希望球迷要繼續鼓勵和支持好的運動員。」