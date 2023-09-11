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富士山在吶喊！遊客爆量淪「垃圾山」　登山季結束也難放心

▲日本富士山每年有數以百萬計的遊客造訪，不但登山客擠滿山頭，連當地交通設施也塞爆，垃圾更成為難以解決的問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本富士山每年有數以百萬計的遊客造訪，不但登山客擠滿山頭，連當地交通設施也塞爆，垃圾更成為難以解決的問題。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本名山富士山靜岡縣一側的3條登山道於9月10日進行冬季關閉，也正式宣告今年的登山季邁入尾聲。不過今年正值富士山列入世界遺產10週年，加上又是新冠肺炎疫情後的首個登山季，富士山在7月10日開山後，隨即吸引大批登山客前往，每天都有遊客排隊上山，山腰充斥紀念品店、餐廳，使得今年夏天的富士山再也不是過去平靜朝聖地，甚至在「過度旅遊」的狀況下，還出現了生態危機。

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富士山自7月10日開始，開通靜岡縣一側的須走、御殿場、富士宮3條登山道至山頂，迎來今年的登山季，但今年當地卻出現了異常光景。據《法新社》報導，聯合國教科文組織（UNESCO）在2013年將富士山列入世界遺產名錄，2012年至2019年間，富士山遊客人數增加了一倍多，達到510萬人，而這只是在主要起點山梨縣。

其中御殿場口截至今年8月底登山人數達到1.2萬人，已經超越疫情前2019年的上山人數，至於小山町須走口截至9月5日登山者約2.4萬人，也逼近了疫情前水準。富士山上遊客人潮洶湧，不僅是白天，到了晚上還是有長長人龍向上攀爬，前往山頂看日出。但是人多問題也多，富士山已經淪為垃圾山，有登山客抱怨，「我看到廁所洗手區周圍有很多食物垃圾和空飲料瓶。」

▲即使在夜晚也能看見登山客為了看日出，摸黑登頂富士山，登山頭燈則照出了一條人龍。（圖／美聯社／達志影像）
▲即使在夜晚也能看見登山客為了看日出，摸黑登頂富士山，登山頭燈則照出了一條人龍。（圖／美聯社／達志影像）
富士山主要起點是一個停車場，只能搭乘計程車或是公車抵達，距離東京大約100公里。遊客在歷經數小時的車程之後，迎接他們的是餐廳和商店，其中販賣著紀念品以及登山客出發前需備足的小吃和飲料。不過這些商店都是用柴油發電機提供動力，需要使用的數千升水必須用卡車運上來，卻也把垃圾留下來。

另外，人數暴增也帶提高了事故發生的風險，許多人並沒有意識到爬到山頂5到6個小時有多困難，由於山頂含氧量較低，天氣變化快。一名來自馬來西亞的民眾表示，「那裡幾乎是冬天，真的很冷」，「應該過濾一下，因為有些人根本沒有準備好攀登富士山。他們穿著非常輕便的衣服，一些人看起來真的病倒了。」

當地官員Masatake Izumi表示，一些在夜間攀登的人，因體溫過低，必須被帶回急救站。」據了解，因為體溫過低或高原反應，請求救援的要求，比往年爆增5成多。

▲富士山登山季開始後，能看見不少救護車在一旁待命。（圖／美聯社／達志影像）
▲富士山登山季開始後，能看見不少救護車在一旁待命。（圖／美聯社／達志影像）
靜岡當局已經受夠富士山的現狀，表示登山者的數量，不論白天和夜晚，已經達到危險程度，也對生態構成威脅。當地知事先前更表示，「富士山已經在吶喊」。

雖然遊客人數恢復到疫情前水準，「過度觀光」困擾著富士山，山梨縣知事長崎幸太郎（Kotaro Nagasaki）上周表示，日本必需採取措施，確保富士山不會失去教科文組織世界遺產的稱號。

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