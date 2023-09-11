評估韓國瑜10月出手整合在野最適合 趙少康：情勢差不多已定
2024總統選舉整合陷入難關，前高雄市長韓國瑜傳有意出手整合在野，擔當國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，及鴻海創辦人郭台銘等人的「桶箍」。對此，中廣董事長趙少康今（11）日受訪，談及出手時機點，他認為「10月中下旬較適合」，屆時情勢差不多已定。
記者翁子竣／台北報導
前立委邱毅日前在臉書發文透露，他日前與韓國瑜聚餐，韓非常樂意擔任侯郭柯三人「桶箍」，促成在野三人整合成一組，但希望得到國民黨主席朱立倫的認同支持。前高雄市新聞局長王淺秋今在廣播節目《千秋萬事》中也證實此事，並提到韓國瑜需要有「正當性」，才有辦法出來做任何規劃跟協調。
針對此事，趙少康今受訪時指出，不合當然難選，但和也有困難度在，若這麼容易早就談了；若韓國瑜願意出來，是一個不錯的人選，朱立倫若授權具有實質代表性，但若不授權依然可談。趙強調，以公正第三者立場，反而較有彈性，但朱願授權當然也很好。
至於出手時機點？趙少康表示，要出手隨時都可以，但他認為10月中下旬較適合。他提到，侯友宜馬上要去美國，郭台銘也還沒開始連署，待10月中下旬有點眉目，情勢差不多已定，此時再談應較容易。
趙少康指出，如果非綠三人不合沒有人能當選，在此情況下就有合的必要。不過，趙少康也說，現在還沒到那個時候，大家也還很匆忙，「要他們合現在還言之過早。」