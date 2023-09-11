傳大直基泰早已超出警戒值！都發局長稱沒看過資料：有違失會移送
台北市中山區「基泰大直」因施工不良，導致附近民宅塌陷，今天也傳出，監測報告顯示在塌陷前幾天「部分監測儀器已超出警戒值」。對此，都發局長王玉芬今（11）日早回應，沒看過這份報告，不過後續會要求建商提供，再由專業技師工會進行判讀，「如果有任何違失就會移送」。
記者林怡昕／台北報導
根據《鏡週刊》報導，在7月26日的監測報告顯示，在坍塌前44天的監測報告結論及說明指出，施工概況「鋪面破碎」，包括最靠近94巷1-9號坍陷區的觀測點SB-2，儀器顯示包括地面沉陷點、建物沉陷點都大於行動值（±20mm），建物傾斜計也大於警戒值（±1／500,412秒）「部分監測儀器已超出警戒值」，但基泰未做積極處置，在9月照常大規模開挖，釀成這起重大公安事故。
對此，王玉芬今天受訪時表示， 目前只收到基泰所提供8、9月監測報告，但已要求建商持續提供完整的監測資料，後續會委由專業技師工會進行判讀，判讀後如果有任何違失就會移送。
王玉芬也說，沒看過44天前報告，推測報告來源可能會是建設公司或者測量公司，這些資料會在工地跟測量公司，「如果沒發生什麼事情，不會要求提供資料」。至於判讀需要多久時間？王玉芬回應，由於資料應該很多，但會用最快時間得出結論。