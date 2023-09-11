名家論壇》鈕則勳／藍白合的最後期限與做法

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先來看環境所賦予藍白整合的機會點。第一，如前所述，郭董參選確實吃到侯與柯的票盤，衝擊兩人的支持度，若侯柯不先結盟來將郭邊緣化，就可能會有被郭各個擊破的可能；第二，郭現今打的是議題戰，不斷藉議題操作搶攻媒體版面、創造網路聲量，對侯柯二人是採取步步進逼、蠶食鯨吞、甚至緊迫盯人的戰術，已然對侯柯產生極大壓力，甚至導致二人對郭不悅，而這對郭不滿的情緒，當然已成為侯柯結盟抗郭的驅動力。第三，坊間民調多顯示有近六成的民眾希望政黨輪替，而藍白也清楚了解一己之力無法贏賴清德，唯有結盟共推一組人，獲勝機會才大，畢竟賴民調支持度超過四成以上並非常態，坊間仍認為他仍有支持度的天花板，而且自身的政治魅力亦不強，藍白聯手未必沒機會突圍。第四，時間已迫在眉睫，若無法協調，選戰就只剩「垃圾時間」，畢竟勝負已定，這當然不是藍白所樂見。
雖然環境上確實賦予了藍白合不小的機會，但是雙方仍高來高去，看似誰也不讓誰，若真的談，議題要如何建構來滿足各方利益，確實非常棘手。首先，以雙方目前的較勁來看，吾人當然可清楚了解，藉由媒體放話或是針對對方的議題立場採取對案或質疑，多是為了爭取在搏弈過程中的籌碼，希望能擴大談判權力；而以現今雙方的談判權力結構來看，可謂勢均力敵，國民黨有縣市長、縣市議員、立委與地方組織力量作為權力資源，這是民眾黨無法匹敵的。但民眾黨方面，柯的民調支持度多是第二名，超過侯友宜，形象魅力也比侯更具優勢，加上年輕族群的支持完勝國民黨，而柯文哲更藉由選舉的局勢來凸顯自己對國民黨的重要性，更某程度建構了「是國民黨更需要柯文哲」的意象，這都能使柯在和國民黨談判時絕對不會居於弱勢。
也因為沒有明顯強弱之分，藍白雙方勢必會繼續藉相關議題操作希望能增加談判籌碼，以利可能的談判進程，即便可以理解，但雙方這樣的操作確實又可能增加談判的難度 ; 就算朱立倫說「與民眾黨的整合，每天都有一些進度和結果」，柯也曾說「藍白本來就可以溝通」，看似對藍白合已規劃出進程，但雙方在此競合關係中若仍只強化競爭，對自己的堅持無法妥協或無力發想出另一套方案的話，仍會消融合作的可能性。
其次，就藍白合要談的議題來說，總統如何協調、誰正誰副？若我當副的、你用哪些議題來交換，當然是最關鍵、最重要、也是最難協調的盲點，是以雙方一定得掛鉤其他議題一併來協商，如立委席次與選區誰進誰退？勢必也得嚴肅面對 ; 除這兩個議題之外，柯所說政黨理念，或是朱立倫甚至還提到恢復閣揆同意權，落實雙首長制進而過渡到內閣制，其實都是虛晃一招，不過是希望讓外界覺得兩黨有為國家制度的前景或理念做規劃、不只是利益分配外，就是彼此用來增加談判籌碼、便於交換來凸顯願意談的誠意而已，根本無關宏旨。
即便如此，藍白現階段的競合，未必就沒有解法。如媒體之前報導「九月談立委、十月談總統」，雖被柯辦駁斥，但此論述卻有合理邏輯，除了它確實是可談的「架構」與認知到十月確實是期限之外，也總比先談總統、再談立委要容易，畢竟若能在立委合作上尋求一定程度的成果讓雙方滿意，便能累積互信，為協商正副總統進行暖身；特別是若國民黨原本優勢選區禮讓給民眾黨候選人，或能將幾席安全的不分區安排給民眾黨也能接受的人選，再順勢呼應民眾黨所提的聯合政府構想，讓民眾黨理念政見、甚至政治影響力有機會貫徹，甚至擴張，或許正副搭配的棘手問題便較能迎刃而解，符合國民黨的期待。
但這個架構的風險在於，若連立委部分都喬不攏，搞得治絲益棼，藍白默契盡失，郭董都可能趁虛而入，若順勢和柯協商成局，侯便會進退失據，即便郭柯兩人仍極可能因為誰作正的搞得不歡而散，但國民黨也不能樂觀認為一定如此，而覺得柯沒有選項；畢竟從現今的態勢來看，侯與郭似乎都需要柯，是以柯在非綠整合中便能待價而沽，拉高談判籌碼，特別是侯、郭只要得柯便能邊緣化另一人，而環境氛圍現有利於藍白合當下，若國民黨不懂取捨、硬要全盤主導的話，最後不是坐看「郭柯合」成局，侯硬生生被邊緣化，就是非綠「三弱」相互牽制，賴清德雖得票不過半仍然當選，徹底辜負近六成希望政黨輪替選民的期待。
所以藍白合不合的關鍵，特別是在侯、柯支持度多呈現麻花態勢，而較多是柯領先當下，其實便在於國民黨能釋出多少資源、呼應民眾黨多少理念、滿足柯多少核心價值，若能藉此多用點心切入，最後讓柯「雖不滿意、但能接受」的可欲結果或能水到渠成。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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