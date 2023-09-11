屁孩玩警用手銬打不開　中壢警：已觸法將函送法院

桃園市中壢區永福路一間汽機車改裝用品店，有幾名年輕人玩警用手銬，但最後打不開手銬，還拍影片PO網，引起警方注意，最後被中壢分局循線找到，並函送桃園地方法院，可能處處新台幣3萬元以下罰緩或3日以下拘留。
記者李春台／桃園報導
影片中有幾名年輕人在汽機車改裝用品店中玩猜拳遊戲，其中一名身穿白衣的年輕人猜輸之後，大家起鬨將他以手銬銬上，全程被其中一名成員拍下。但手銬銬上之後，卻無法打開，最後只好到鎖店求救，這幾名年輕人到鎖店求救時，還玩起警察辦案的押解嫌犯橋段，鎖店師傅看傻眼，且擔心可能成為共犯因此最初不敢幫他開鎖。
影片網路曝光之後，中壢分局表示，民眾PO網於機車店內使用警用手銬影片，此行為已經觸法，警方將依據影片內容追查通知相關人等到案，依社會秩序維護法函請台灣桃園地方法院簡易庭審理，本案依法可處新台幣3萬元以下罰緩或3日以下拘留。警方呼籲警銬係警械使用條例管制之警械，民眾不可擅用，以免觸法。
中壢分局並引用法源指出，警械使用條例第14條：警械非經內政部或其授權之警察機關許可，不得定製、售賣或持有，違者由警察機關沒入。警械許可定製售賣持有管理辦法第2條：警棍、警銬、電氣警棍（棒）（電擊器）、防暴網皆屬「警械」。
警方最後強調，社會秩序維護法第63條第1項第8款：製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者，處新台幣3萬元以下罰緩或三日以下拘留。