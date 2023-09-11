高虹安爆「好朋友」干預新竹市政 邱顯智：柯文哲應啟動黨內調查
新竹市前文化局長錢康明無預警「被請辭」，人事異動令於今（11）日起生效後，他在臉書還原離職過程，更暗指新竹市長高虹安「好朋友」（意指男友李忠庭）干預市政、幫忙喬事情，更爆料高虹安的態度讓幕僚無法作事。對此，時代力量立委邱顯智表示，支持廉政署督導新竹市政風介入調查，並喊話民眾黨主席啟動黨內調查，否則就是推諉卸責。
記者邱新博／台北報導
針對新竹市前文化局長錢康明的連環爆料，邱顯智有四點看法：第一、高虹安是否違反《公務員廉政倫理規範》第4點「公務員不得要求、期約或收受與其職務有利害關係者餽贈財物」，支持廉政署依《政風機構人員設置管理條例》督導新竹市政府政風處依法介入調查。
第二、高虹安應該主動對外說明，有沒有接受與其職務有利害關係的餽贈，有沒有新竹市前文化局長錢康明指控的，非府內人員「常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情」、「把我約出去談新竹市跨年晚會」這些「跨越廉政紅線」的行為。
第三、請問民眾黨主席柯文哲，民眾黨沒有中評會嗎？不用啟動黨內調查嗎？如果民眾黨面對黨公職涉貪、涉入廉政事件的態度就是「當事人出來回應」、「我也搞不清楚」，這就是推諉卸責、毫無基本是非！
第四、政風調查不如檢調介入，他指出，時代力量上一屆、這一屆都提出增訂《不法餽贈罪》、《不法關說罪》的修法草案，請民進黨、國民黨、民眾黨一起捍衛公務廉政，讓檢調機關有法可用，讓法院有法可辦。