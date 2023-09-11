林秉聖雙約案／林秉聖陣營澄清並無雙約 台新主張攻城獅合約無效
台新育樂今（11）日召開記者會，由臺北戰神球團領隊尚瑞強陪同球員林秉聖出席，針對近期臺北戰神球員林秉聖合約紛擾提出說明。其中關於最爭議的林秉聖和攻城獅合約的部分，林秉聖方面主張並無所謂「雙約」的情況，並解釋當時事情的經過。
記者黃建霖/臺北報導
林秉聖委任律師廖威智透露，林秉聖和攻城獅簽訂的委任契約，雙方是合意在112年9月1日才正式生效，並直言：「秉聖在生效前已經合法終止該份契約，才和台新簽約，兩份契約的時間並沒有重疊。」
廖威智還表示，攻城獅在和林秉聖簽約時，並沒有向林秉聖的前球團中信特攻報價，當時也還在和中信球團的合約期間，質疑對方「這樣的行為算不算是惡意挖角，相信大家自有公評。」
至於台新球團方面，則強調他們一切符合程序，有先和中信球團報價，並取得不匹配報價證明和離隊證明後，雙方才進行簽約。因此呼籲有心人士不要再散播不實言論，否則不排除採取法律行動。
至於目前林秉聖和攻城獅的這份委任合約到底終止了沒？記者詢問台新球團領隊尚瑞強，對方回應：「剛剛律師已經說了，這份委任合約是無效的，我們說無效、秉聖委任律師也說無效，攻城獅說有效，所以就走向訴訟。」