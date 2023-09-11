證實韓國瑜願當郭柯侯「桶箍」促整合 王淺秋透露：他有兩個前提
前立委邱毅日前透露，前高雄市長韓國瑜在一場餐敘上表示，他樂意擔任國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，及鴻海創辦人郭台銘等3人的「桶箍」促整合。對此，前高市府新聞局長王淺秋今（11）日於廣播節目中證實此事，並提到韓國瑜有「兩個前提」，包括要有這個必要性，及國民黨是怎麼看？
記者翁子竣／台北報導
談到韓國瑜在餐敘上表態，願擔任郭侯柯「桶箍」促整合一事，一同出席餐敘的王淺秋今於廣播節目《千秋萬事》上證實說「的確有這一場餐會」，但韓國瑜認為有兩個前提，包括「首先要有這個必要」，是否這時間點，需要為大家做這件事？還有更重要的關鍵就是「國民黨怎麼看」？
王淺秋說，若國民黨主席朱立倫認為，現已正在進行「藍白合」的階段中，雙方領袖互相有一些共識、默契的話，就不需要別人來插手。他強調，而若黨中央認為有必要，接著就須進行一些程序或授權。
此外，王淺秋也提到，韓國瑜不在乎任何位置，可隨時在任務解除時就退出，不參與任何黨職工作，「但是韓國瑜需要正當性，才有辦法出來做任何規劃跟協調。」
王淺秋指出，韓國瑜與柯文哲、郭台銘有可對話的機會，不過這並非韓自己要攬下這種工作，而是認為若有需要時，且黨中央認為有其必要性，能有個正當性的角色，才有辦法協調，否則若違背黨中央心意，協調也不會有任何意義。