新北動保員公園樹下抓蛇　負傷松鼠跳背上求救

新北市政府動保處日前獲報板橋區某公園有蛇出沒，動保員在前往檢視可能藏匿處時，於一棵大樹下裂隙孔洞發現有隻無毒的黑眉錦蛇，正在觀察時突有一隻年幼松鼠降落在動保員背上巴住不走。動保員隨即將眉錦蛇捕獲後帶至深山雜木林區野放，並將松鼠帶回檢查，發現可能是樹底下的黑眉錦蛇正虎視眈眈欲追捕獵物，松鼠在快速奔跑時撞擊到門牙，造成門牙斷裂而有輕微滲血現象，目前尚在照顧中。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府動保處表示，當時年幼的赤腹松鼠落在動保員背部，判斷可能是攀爬不慎墜落，將松鼠放回樹上，沒想到樹上的松鼠竟又跳回動保員身上，懷疑可能是樹底的黑眉錦蛇正虎視眈眈巴望著，動保員不忍年幼松鼠無路可去，即刻救援年幼松鼠護在身上，並帶回動保處觀察。
松鼠似是知道動保員在照顧牠，對於清潔傷口及上藥時都很乖巧，無牙的松鼠前幾日無法啃咬飼料堅果，動保員以動物用代奶針筒慢慢灌食；經過數日照護松鼠牙齒已長回，啃食飼料堅果也很順利，在照護松鼠同時也定時讓松鼠練習爬樹，希望能在完全恢復健康後讓松鼠回歸自然。
新北市動保處說明，捉蛇是緊急業務，在接到案件後動保處會立即派員前往現場，而動保員抵達現場後會確保每個環節都符合安全規定後再行作業；另民眾如發現鳥類或野生動物受傷，可立即通報動保處專線02-2959-6353報案，動保處24小時不打烊，負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照顧。