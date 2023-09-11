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說完負責就閃辭基泰董座　王世堅、陳怡君出招控陳世銘涉殺人未遂

▲台北市議員王世堅、陳怡君共同告發前基泰董事長陳世銘涉嫌殺人未遂（圖／記者潘千詩攝，2023.09.11）
▲台北市議員王世堅、陳怡君共同告發前基泰董事長陳世銘涉嫌殺人未遂（圖／記者潘千詩攝，2023.09.11）

記者潘千詩／台北報導

基泰建設在大直的建案，因施工造成鄰房民宅7日晚間傾斜下陷，基泰董事長陳世銘龜縮神隱，直到10日才現身，雖說要負責卻直接宣布辭職。台北市議員王世堅、陳怡君今（11）日再度前往台北地檢署，按鈴告發陳世銘涉嫌不確定故意殺人未遂罪，請去桃園監獄負起應有的責任。

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王世堅、陳怡君已在8日先對基泰建設告發涉嫌公共危險罪，今天補齊刑事告發狀外，再針對閃辭董事長的陳世銘提出殺人未遂罪。

王世堅說，案發後，他跟陳怡君已要求台北市政府都發局、建管處交出「基泰大直」工地的觀測報告，但基泰推稱，工地沉下去了，所有資料都沉到地下了。

王世堅痛批，基泰建設是內行人，不僅裝傻還推拖，「你不交出資料，我就先告發你，嚴重妨害公共安全」。

當天晚上，也就是9月8日晚上，建管處、基泰建設千呼萬喚始出來，當大家都下班後，建管處才說有取得基泰的一份監測報告，就是王世堅一直提到的觀測系統的觀測資料。

王世堅說，資料一看更加印證，坍塌前就有強烈跡象發生，基泰建設殺人未遂，從監測的儀大工程公司所做的報告，日期竟是坍塌前44天，也就是今年7月26日，在建管處百般要求下，基泰只敢拿出還沒正式開挖錢，離開挖前44天的一天報告，「塞塞我們嘴巴」。

從王世堅、陳怡君提供的資料顯示，有8項監測資料中「地面沉陷點、建物沉陷點、建物傾斜計」這3項最重要，該3項數值、有6個點已超出警戒值，建議基泰將加強注意後續變化，另外，行動值也超過，要求基泰要有行動來阻止狀況惡化。

▲台北市政府提供的基泰大直新建工程監測案週報表，且是案發前44天的報告，監測值都超標（圖／記者潘千詩攝，2023.09.11）
▲台北市政府提供的基泰大直新建工程監測案週報表，且是案發前44天的報告，監測值都超標（圖／記者潘千詩攝，2023.09.11）
王世堅表示，該報告提出後，已告知工地危險，還會影響鄰近建物，基泰建設無動於衷，對鄰房跟自己的工地都置之不理，根本草菅人命，繼續開挖，因為有建管處、都發局當他的靠山，幫他背書，稱工地安全無虞，鄰房損害與施工無關，工地不予列管，可繼續施工。

對於北市府建管處、都發局的責任，王世堅說要先放一邊，未來會在議會開議以後譴責及追究責任。

但對於基泰董事長陳世銘，王世堅說，他自己說要負起最大責任，但講完後3秒，就立刻請辭走人，這是要付什麼責任？接任的董事長沒有刑責，只有民事責任，既然陳世銘說要負起最大的責任，那請接招，就告你不確定故意的殺人未遂罪。

▲台北市議員王世堅、陳怡君共同告發前基泰董事長陳世銘涉嫌殺人未遂（圖／記者潘千詩攝，2023.09.11）
▲台北市議員王世堅、陳怡君共同告發前基泰董事長陳世銘涉嫌殺人未遂（圖／記者潘千詩攝，2023.09.11）

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