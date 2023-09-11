基泰毀鄰宅！居民直呼「晚上都睡不著」 盼受影響老屋全面都更
「基泰大直」建案施工不良導致鄰宅塌陷，經過多日搶修後，副市長李四川昨天宣布，經過三大技師公會的鑑定資料，沒有安全疑慮，雙號住戶如果願意就可以返家，今（11）日早上開始也有不少民眾陸續搬行李返家，也有不少民眾則是回到住處，把行李搬出來，直呼「還是怕怕的」，更有住戶認為，鄰近受到「基泰大直」影響的房屋應該全面都更。
記者林怡昕／台北報導
住在雙號的陳姓婦人受訪時表示，事發當下她正在洗澡，是聽兒子跟說屋子有震動，發現附近的房子已經陷下，才趕緊收拾物品撤離，先搬回老家，也透露目前仍會擔心房屋安全，會等確定沒問題再搬回家。
陳姓婦人也說，自己在民國68、69年就買了房子，大約民國75年交屋，屋齡已超過40年，對於都更一事，她認為應該要「全部一起都更」，因為過去附近建案施工時，房子都會連帶震動，「每次都以為是地震」，她認為只相隔一個巷子，不如全部一起都更。
雙號屋主、同時也是將房子租給實踐大學學生的房東指出，今天先回家拿東西，檢查屋子後確定都正常，唯一擔心的是，道路還是有裂縫，也希望地基穩了之後，再讓學生回來住，該房東也認為，如果可以全面重建當然是最好，不過也直言「我覺得不容易」，因為要統整各居民意見還是有困難。
另一位住在雙號住戶的家長則說，「還是不敢回來，家裡們都變形了，雖然政府聲稱安全無虞，但心裡還是有點怕怕的」，該名住戶說，事發當晚很驚恐，這幾天都不能好好睡覺，連自己孩子的學校老師都說，小孩到學校後表現很不對勁，目前只希望能盡快回家。