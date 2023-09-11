台中牛排館驚傳宣布破產 30餘名員工領不到薪水申請調解
擁有50年歷史的老字號台中牛排館，3年前一度結束營業後。今年3月易主重新復業，讓在地死忠客人大為欣喜。豈料，才短短半年，10日晚間即傳出無預警停業。據員工表示，經營團隊負責人僅告訴他們「沒錢」，付不出8月份薪水，打算宣布破產。消自傳出，30餘名員工今早赴勞工局陳情，要求勞資爭議協調。另很多供應商也湧入位於金山路總部，擔心貨款收不到，急得跳腳。
記者金武鳯/台中報導
牛排館員工今日約有30餘人赴台中市政府勞工局除情，表示「9月10日下午二點，未依慣例收到8月份薪資，詢問總公司副總管，表示找不到負責人，並同意罷工。直到晚上七時，顧姓負責人致電說，沒錢，拒付工資」。此一陳情書已有30餘名員工簽署，要求勞工局調解償還薪水。勞工局表示，將在調查員工意見後，安排調解會議解決。
據員工表示，易主後重新開業的台中牛排館，初始生意不錯，後來就陷入冷清狀態。甚至六、七月薪水都減薪發放，加班費也未不出。八月薪資原本昨天應發出，員工久等後，卻等到負責人說「沒錢」，牛排館晚上才無預警停業。
今天一大早，牛排館供貨廠商赴總部打探消息，卻見不到負責人。據說，負責人一早曾到公司，並與同仁召開會議，只是口徑不改，一再哭窮表示沒錢，後來就神隐了。廠商不死心，直到中午仍在公司苦候他出面解決問題。