批蔡英文「新兩國論」破壞和平　馬英九：我任內年輕人敢生小孩

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馬英九回顧說，2008至2016年他擔任中華民國總統時，提出「不統、不獨、不武」的大戰略， 與中國大陸簽訂包括《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）在內的23項協議，涵蓋人民生活各方面需求。
馬英九指出，他執政8年，在每個領域都大力推展兩岸關係與台海和平；從2007到2016年，大陸來台留學的大學生，數字來到4萬2千人，成長超過50倍，台灣赴大陸就讀的大學生，也從數百人大幅成長到1萬2千人，每年往返海峽兩地民眾達500萬人，台商到大陸累積投資總額達2000億美元，雙邊貿易達到了3200億美元，其中台灣的貿易順差達1570億美元。
話鋒一轉，馬英九痛批，2016年5月他卸任總統後，接任的總統蔡英文不接受「九二共識」，兩岸關係快速惡化；大陸軍機頻頻飛越海峽中線進行軍事演習，甚至發射飛彈越過台灣上空，增加人民的危機感。
馬英九提到，據內政部統計，蔡英文任內，至2022年止，新生兒減少69000人。相形之下，他擔任中華民國總統那8年，新生兒不但不減少，反而增加15000人；馬還說，他曾請教人口學家，為何在他任內新生兒會大增？他說：「很簡單，因為你執政時，大家都知道兩岸和平穩定、不會打仗，所以年輕人都敢生孩子啊！」
針對蔡英文提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬的」的論述，馬英九認為儼然是「新兩國論」，嚴重悖離1947年中華民國憲法的規定，憲法將台灣和中國大陸視為一個國家的兩個地區，而不是兩個國家；令人憂心的是，今年8月，副總統賴清德重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定。
最後，馬英九指出，和平就是對話交流，多對話交流，就可減少敵意，促進和平，「歷史的教訓告訴我們，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，兩岸備戰不如對話謀和」。他建議美國與西方關心台灣的友人，應鼓勵台灣與大陸對話謀和，不要讓台灣變成下一個烏克蘭，這才是對各方最有利的和平政策。