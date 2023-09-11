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批蔡英文「新兩國論」破壞和平　馬英九：我任內年輕人敢生小孩

▲馬英九今在「2023地緣政治高峰論壇」開幕致詞表示，總統蔡英文上任後，兩岸關係快速惡化，「新兩國論」破壞和平。（圖／記者陳明中攝）
▲馬英九今在「2023地緣政治高峰論壇」開幕致詞表示，總統蔡英文上任後，兩岸關係快速惡化，「新兩國論」破壞和平。（圖／記者陳明中攝）

記者翁子竣／台北報導

兩岸局勢緊張，前總統馬英九今（11）日出席「2023地緣政治高峰論壇」，並於開幕發表致詞。他提到，總統蔡英文上任後，兩岸關係快速惡化，「新兩國論」破壞和平。他也強調，蔡任內新生兒至2022年止，新生兒減少69000人，反之他任內8年，新生兒增加15000人。

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馬英九今於「2023地緣政治高峰論壇」上致詞指出，他從1987年起就參與處理政府兩岸事務，包括開放探親、1988年開放通郵、通商、通航的「三通」，及1992年雙方達成「一中各表」的「九二共識」，成為共同的政治基礎，這些政策在過去的20年中一直作為兩岸關係的政治基礎，表現得非常成功。

馬英九回顧說，2008至2016年他擔任中華民國總統時，提出「不統、不獨、不武」的大戰略， 與中國大陸簽訂包括《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）在內的23項協議，涵蓋人民生活各方面需求。

馬英九指出，他執政8年，在每個領域都大力推展兩岸關係與台海和平；從2007到2016年，大陸來台留學的大學生，數字來到4萬2千人，成長超過50倍，台灣赴大陸就讀的大學生，也從數百人大幅成長到1萬2千人，每年往返海峽兩地民眾達500萬人，台商到大陸累積投資總額達2000億美元，雙邊貿易達到了3200億美元，其中台灣的貿易順差達1570億美元。

話鋒一轉，馬英九痛批，2016年5月他卸任總統後，接任的總統蔡英文不接受「九二共識」，兩岸關係快速惡化；大陸軍機頻頻飛越海峽中線進行軍事演習，甚至發射飛彈越過台灣上空，增加人民的危機感。

馬英九提到，據內政部統計，蔡英文任內，至2022年止，新生兒減少69000人。相形之下，他擔任中華民國總統那8年，新生兒不但不減少，反而增加15000人；馬還說，他曾請教人口學家，為何在他任內新生兒會大增？他說：「很簡單，因為你執政時，大家都知道兩岸和平穩定、不會打仗，所以年輕人都敢生孩子啊！」
 
針對蔡英文提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬的」的論述，馬英九認為儼然是「新兩國論」，嚴重悖離1947年中華民國憲法的規定，憲法將台灣和中國大陸視為一個國家的兩個地區，而不是兩個國家；令人憂心的是，今年8月，副總統賴清德重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定。

最後，馬英九指出，和平就是對話交流，多對話交流，就可減少敵意，促進和平，「歷史的教訓告訴我們，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，兩岸備戰不如對話謀和」。他建議美國與西方關心台灣的友人，應鼓勵台灣與大陸對話謀和，不要讓台灣變成下一個烏克蘭，這才是對各方最有利的和平政策。

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