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藍營不提柯任內修「球員兼裁判條款」　洪申翰：還在夢想藍白合

▲國民黨不提柯文哲市長任內修改《損鄰事件爭議處理規則》，讓建商球員兼裁判，洪申翰認為是藍營民代還在夢想藍白合。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國民黨不提柯文哲市長任內修改《損鄰事件爭議處理規則》，讓建商球員兼裁判，洪申翰認為是藍營民代還在夢想藍白合。（圖／記者呂炯昌攝）

記者陳威叡／台北報導

台北市中山區「基泰大直」施工造成民宅塌陷意外引發全國關注，民進黨立委洪申翰表示，日前已知台北市《損鄰事件爭議處理規則》，就是柯文哲市長任內修成「球員兼裁判條款」，但國民黨民代卻不敢提這制度的禍根，認為是這些民都還在夢想「藍白合」，「把柯弄臭了，那還合什麼？」

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洪申翰指出，柯文哲擔任市長任內將《損鄰事件爭議處理規則》，就是在柯文哲擔任市長任內，修成「球員兼裁判條款」。也就是潛在受損戶若有懷疑，即便是向市政府投訴，還是必須由建商（跟相關監造方）來判斷安全與否與因果關係，只要建商自己判定跟自己工程無關，那投訴者就只能鼻子摸摸回家。

洪申翰表示，在媒體上看到，國民黨的民代們也看出這個問題，甚至提出自認為的「解方」，但有趣的是，這些藍營民代卻不敢提到這制度的禍根，是柯文哲市府幹的。甚至在畫面上都會感覺到，藍營民代對待從根本造成制度錯誤的「柯市府」，比自己的「蔣市府」還體貼跟溫柔。

洪申翰認為，原因在於這些民代都還在夢想「藍白合」，把柯文哲弄臭了，那還合什麼？「社會大眾會接受一個闖大禍的柯前市長來當副手嗎？」這些藍營民代心裡一定這樣滴咕。因此想來想去，同是闖禍當事人的市長蔣萬安就多擔待一點。

洪申翰最後表示，藍白合不合，這是他黨事務，民進黨也不會介入。不管幾組人馬參選，民進黨就是做出最周全的應戰準備。

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