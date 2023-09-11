特企／歐德集團木作森活前進社區伴「老孩」　共創SDGs永續教育

歐德集團所屬「木作森活」，依循聯合國永續發展目標(SDGs)第三項：良好健康與福祉，積極推動各年齡層健康生活之行動，投入此項有意義的計畫，同時也符合SDGs第十二項「責任消費與生產」中「餘料再利用」的部分，以集團生產家具之餘料，打造多元木育課程，將木作手藝帶進社區，廣受阿公阿嬤們歡迎。
本著CSR企業社會責任，木作森活走進社區、深耕地方，已舉辦數十場量身打造的木育課程，無論是「森活小鳥」、「森活好盆友」或是「拉筋棒」，吸引來自四面八方的長輩們前來參加。在木作專業講師的帶領之下，鼓勵長者自己動手做，透過打磨感受木頭溫潤的質地，訓練日益生疏的手眼協調性。近期推出的「森活好幫手-手機架」、「森活存錢筒」等新課程也深受好評，藉由手作木育課程，不僅豐富長輩們的生活，提供共同的娛樂與嗜好，更促進社區的凝聚力及互助性。
現今隨著人口結構的轉變，長者的關懷與照護議題日趨重要。關注社區銀髮長輩，不受年紀、身體狀態導致孤單，期望透過行動傳達關懷、回饋社會，也讓木作森活的美和環保理念，傳遞到每間屋子裡，努力達成永續的企業目標。希望讓社區銀髮族一同享受手作樂趣，歡迎到木作森活官網洽詢。
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