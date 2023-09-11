特企／《遠見》推動永續19年　成立全台首個ESG、USR永續平台

特企／歐德集團木作森活前進社區伴「老孩」　共創SDGs永續教育

▲歐德集團所屬「木作森活」，依循聯合國永續發展目標(SDGs)第三項：良好健康與福祉，積極推動各年齡層健康生活之行動。（圖／品牌提供）
▲歐德集團所屬「木作森活」，依循聯合國永續發展目標(SDGs)第三項：良好健康與福祉，積極推動各年齡層健康生活之行動。（圖／品牌提供）

本報訊

台灣已邁入高齡化社會，因應人口老化、退休潮、老人安養等議題，政府推行各項「樂齡活動」，其中由新北市林口區公所推動的「幸福到你家」專案，成效卓越，邁入「2.0」進化版。走進林口的公寓大廈，結合鄰里辦公室、社區管委會力量，利用社區空間舉辦適合樂齡族群的多元活動，讓長者「下樓就能參加」，免去舟車勞頓之苦，提升許多高齡長輩出門走走的意願，更可友善鄰居關係。

歐德集團所屬「木作森活」，依循聯合國永續發展目標(SDGs)第三項：良好健康與福祉，積極推動各年齡層健康生活之行動，投入此項有意義的計畫，同時也符合SDGs第十二項「責任消費與生產」中「餘料再利用」的部分，以集團生產家具之餘料，打造多元木育課程，將木作手藝帶進社區，廣受阿公阿嬤們歡迎。

本著CSR企業社會責任，木作森活走進社區、深耕地方，已舉辦數十場量身打造的木育課程，無論是「森活小鳥」、「森活好盆友」或是「拉筋棒」，吸引來自四面八方的長輩們前來參加。在木作專業講師的帶領之下，鼓勵長者自己動手做，透過打磨感受木頭溫潤的質地，訓練日益生疏的手眼協調性。近期推出的「森活好幫手-手機架」、「森活存錢筒」等新課程也深受好評，藉由手作木育課程，不僅豐富長輩們的生活，提供共同的娛樂與嗜好，更促進社區的凝聚力及互助性。 

現今隨著人口結構的轉變，長者的關懷與照護議題日趨重要。關注社區銀髮長輩，不受年紀、身體狀態導致孤單，期望透過行動傳達關懷、回饋社會，也讓木作森活的美和環保理念，傳遞到每間屋子裡，努力達成永續的企業目標。希望讓社區銀髮族一同享受手作樂趣，歡迎到木作森活官網洽詢。

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