投書叫郭台銘退選2024！楊志良親解釋背後原因：因為我愛他
前衛生署長楊志良數度力挺郭台銘，不僅幫他站台，更擔任國政顧問團，怎料他卻在9日投書《聯合新聞網》表示自己希望郭台銘能退選；楊志良今（11）日接受廣播節目專訪，坦言「這是因為愛郭董，所以我才寫這樣的文章」。對此，節目主持人黃暐瀚則認為，楊志良這次「背刺郭台銘」，會讓郭董連署更困難，當選更遙遠。
記者孫唯容／綜合報導
廣播節目《POP撞新聞》今天訪問楊志良，談論他為何希望郭台銘退選，楊志良認為，認為現在反綠陣營都亂成一團，民調長期居於二、三名，既然郭台銘一直強調自己愛中華民國，很有可能反綠陣營的人，都會感激郭台銘，「若是不選對下架民進黨的可能會有所提升，那麽不選也是愛中華民國方法之一。」
主持人黃暐瀚也詢問楊志良，是否認為寫出該篇文章會傷到郭台銘？未來真的不去領表？對此，楊志良指出，領不領表是郭台銘的智慧，如果真的沒有去領表，讓所有反綠能團結，那就是大功一件，但這要看郭台銘本人怎麼想，自己沒辦法要求他；楊志良也再次強調，「我覺得這是因為愛郭董，所以我才寫這樣的文章。」
節目結束後，黃暐瀚也在個人臉書分析表示，楊志良這次「背刺郭台銘」，會讓郭董連署更困難、存在感更低、當選更遙遠；黃暐瀚認為，雙方看法立場相差太多，理解起來會有不小的隔閡，「當一個總統參選人的國政顧問，卻不支持這個人選總統？」這種事自己也是前所未聞。
黃暐瀚直言，郭台銘不退也是意料之中，退選不但面子掛不住，退完之後誰又能保證「侯柯」就能整合、誰又保證「民進黨一定能下架」？黃暐瀚坦言「變數太多，讓郭退選的結果難料，意義減半，誰會願意現在就退？」