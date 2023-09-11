美網／永遠的曼巴精神！喬帥穿24冠T恤致敬Kobe 分享過往兄弟情
網球傳奇球星Novak Djokovic在今年美網決賽擊敗Daniil Medvedev，勇奪生涯第24座大滿貫冠軍。賽後，喬帥身穿一件印有他與已故NBA傳奇球星Kobe Bryant合照的特製T恤，用以致敬這位過世的籃球巨星，他表示：「這是曼巴精神。」
記者路皓惟/綜合報導
「24號是Kobe效力湖人與成為籃球傳奇時所穿的背號，因此，我認為這是一種很好、象徵性的方式來紀念他。」Djokovic在頒獎典禮上穿上這一件特製T恤，前面圖案印上兩人的合照，上面寫著「MAMBA」，下面則寫「FOREVER」，意即「永遠的曼巴精神」，而24號也與Djokovic的24冠相同。
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喬帥是Kobe生前的密友，兩人就像好兄弟，Kobe在2020年一起直升機事故中與世長辭，震驚了整個體育界。Kobe的精神影響各個體育界球員，Djokovic也在美網奪冠後也延續了向Kobe致敬的傳統。
Djokovic表示：「Kobe是我很親近的朋友，當我因當年因受傷掙扎，並試圖重返顛峰時，我們經常討論著關於贏家的心法，他是我最依賴的人之一，他總是以最友善的方式提供我各種建議，也給我最大的支持。」
「Kobe過世讓我悲痛欲絕，24號是他在湖人穿著的球衣背號，所以我想在這個時候向他致敬會是個很不錯的時機。」Djokovic表示。