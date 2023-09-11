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烏克蘭國家交響樂團首次來臺演出　陳其邁：體現民族國家韌性

▲「烏克蘭國家交響樂團」首次來臺展開巡迴演出，全團今（11）日在高雄市政府四維行政中心中庭的記者會上，演奏《烏克蘭國歌》及臺灣民謠《望春風》兩首曲目。（圖／高雄市政府提供）
▲「烏克蘭國家交響樂團」首次來臺展開巡迴演出，全團今（11）日在高雄市政府四維行政中心中庭的記者會上，演奏《烏克蘭國歌》及臺灣民謠《望春風》兩首曲目。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

歷經長途跋涉，被譽為東歐首屈一指的交響樂團「烏克蘭國家交響樂團」，首次來臺展開巡迴演出，全團今（11）日在高雄市政府四維行政中心中庭的記者會上，演奏《烏克蘭國歌》及臺灣民謠《望春風》兩首曲目，磅礡、悠揚的樂音感動現場觀眾。高雄市長陳其邁在會中表示，該團在最艱難時刻來到臺灣，展現民族國家的韌性，他要代表市民向烏克蘭人民表達敬意。

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▲歷經長途跋涉，被譽為東歐首屈一指的交響樂團「烏克蘭國家交響樂團」，首次來臺展開巡迴演出。（圖／高雄市政府提供）
▲歷經長途跋涉，被譽為東歐首屈一指的交響樂團「烏克蘭國家交響樂團」，首次來臺展開巡迴演出。（圖／高雄市政府提供）
烏克蘭國家交響樂團創立於1918年，擁有百年歷史，陳其邁表示，交響樂團一行人輾轉從烏克蘭到捷克再到維也納，之後來到臺灣。他除了對他們展現的民族國家韌性表達敬意，也表示今天開始，9月11至13日高雄流行音樂中心將會點燈，藉此向烏克蘭人民展現支持，歡迎大家來到民主聖地高雄。

陳其邁亦回憶起自身曾於1996年造訪烏克蘭，他表示當時下飛機後，打開當地飯店的電視機，剛好播出中國進行飛彈試射，要干預臺灣的總統選舉。他說臺灣跟烏克蘭都面臨民主自由、國家主權、人權等挑戰，烏克蘭的故事正在發生，激勵世界很多渴望民主、自由的人們。包括臺灣在內，大家都非常關注烏克蘭的情況，他也希望在對抗威權、侵略、爭取民主和平的過程裡，烏克蘭的故事絕對是一個成功的故事，再次代表高雄市民向烏克蘭人民加油。

陳其邁也提到，這次演奏曲目中，有一首非常特別的是交響敘事曲《格拉奇娜》，敘述公爵夫人格拉奇娜代表她的丈夫出征，亦代表在俄烏戰爭裡，烏克蘭人民不屈不撓、團結一致的精神，特別歡迎烏克蘭國家交響樂團能夠到高雄演出，相信演出絕對會非常成功。

陳其邁致贈「高」字意象的墨寶予交響樂團，以此代表高雄的熱情，期盼將力量帶給烏克蘭人民。烏克蘭國家交響樂團總經理「亞歷山大•霍爾諾斯塔伊」（Oleksandr Hornostai）則回贈紀念書籍、CD。

▲歷經長途跋涉，被譽為東歐首屈一指的交響樂團「烏克蘭國家交響樂團」，首次來臺展開巡迴演出。（圖／高雄市政府提供）
▲歷經長途跋涉，被譽為東歐首屈一指的交響樂團「烏克蘭國家交響樂團」，首次來臺展開巡迴演出。（圖／高雄市政府提供）

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