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質疑高虹安「好朋友」根本就是白手套　竹市議會民進黨團今提告

▲新竹市議會民進黨團今天中午將相關事證送至新竹地檢署及政風單位，告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例。（圖／翻攝「新竹市議會民進黨團」臉書）
▲新竹市議會民進黨團今天中午將相關事證送至新竹地檢署及政風單位，告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例。（圖／翻攝「新竹市議會民進黨團」臉書）

記者李春台／新竹報導

新竹市長高虹安近日爭議不斷，「被去職」的新竹市文化局長錢康明今（11）日臉書貼文指出，他和高虹安單獨進行的私下對話，提醒高要注意她好朋友的所作所為，否則遲早會出事。新竹市議會民進黨團今天也質疑這根本就是「白手套」的行為，並在中午將相關事證送至新竹地檢署及政風單位，告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例。

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錢康明今天臉書指出，「他不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把我約出去談新竹市跨年晚會是不對的；“特別關心”市府內的一些事情是不對的；在外面“幫忙談事情”是不對的。」


錢康明暗指她的男友李忠庭及利用高虹安新竹市長身分到處關說「喬事情」，民進黨市議員質疑這根本是白手套的行為，於今天中午將相關證據送至新竹地檢署及政風單位，告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例，並呼籲高面對社會大眾質疑，應公開相關租賃資訊。


錢康明臉書文表示，「虹安覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報」。他還特別指出，「虹安啊虹安，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上妳能切割，若不是因為妳的身份，妳的好朋友會有那麼多和別人『幫忙談事情』的機會嗎？」


對此，新竹市議會民進黨團今天召開記者會，黨團總召陳建名表示，高虹安與男友共住的豪宅「回建築」，其房東林姓屋主擁有濃厚的建商背景，不僅為知名建設集團的子公司負責人，過去更曾擔任這棟豪宅建設公司的監察人，合理懷疑高虹安假男友身份，實質為白手套和建商承租豪宅。黨團表示今天中午將彙整相關事證送至新竹地檢署及政風單位，告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例。

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