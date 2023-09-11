質疑高虹安「好朋友」根本就是白手套　竹市議會民進黨團今提告

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錢康明今天臉書指出，「他不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把我約出去談新竹市跨年晚會是不對的；“特別關心”市府內的一些事情是不對的；在外面“幫忙談事情”是不對的。」
錢康明暗指她的男友李忠庭及利用高虹安新竹市長身分到處關說「喬事情」，民進黨市議員質疑這根本是白手套的行為，於今天中午將相關證據送至新竹地檢署及政風單位，告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例，並呼籲高面對社會大眾質疑，應公開相關租賃資訊。
錢康明臉書文表示，「虹安覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報」。他還特別指出，「虹安啊虹安，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上妳能切割，若不是因為妳的身份，妳的好朋友會有那麼多和別人『幫忙談事情』的機會嗎？」
對此，新竹市議會民進黨團今天召開記者會，黨團總召陳建名表示，高虹安與男友共住的豪宅「回建築」，其房東林姓屋主擁有濃厚的建商背景，不僅為知名建設集團的子公司負責人，過去更曾擔任這棟豪宅建設公司的監察人，合理懷疑高虹安假男友身份，實質為白手套和建商承租豪宅。黨團表示今天中午將彙整相關事證送至新竹地檢署及政風單位，告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例。