S.H.E成軍22週年驚喜！曝陪產「小腰果」內幕 合體獻聲惹哭粉絲
台灣最有影響力的女團S.H.E，成軍22週年了！許久未合體的3人，給足粉絲大驚喜，繼上個月在田馥甄演唱會同框感動千萬粉絲後，她們再度在空中合體「獻聲」，在Selina的Podcast節目《迎任而解》透露演唱會幕後祕辛，還有陪產Selina的過程，3個女孩像當年剛出道時唧唧喳喳的歡聲笑語，讓歌迷感動不已，高喊生日快樂，很感謝這份愛的禮物。
記者江芷稜／綜合報導
9月11日是S.H.E的成軍紀念日，11是特別的幸運數字，上個月田馥甄（Hebe）在《田馥甄一一演唱會台北最終場》刻意選在8月11日邀請好姊妹合體，讓粉絲激動不已，她表示以往沒有邀請嘉賓習慣，擔心麻煩別人，但有鑑於高雄演唱會一波三折，決定邀請最好的朋友一起相聚，姊妹淘Ella、Selina當然不能錯過，事前保密到家，連Selina父母都不知道，和粉絲一起見證驚喜，任爸、任媽當場老淚縱橫。
Ella早早就期待合體，當天一早就急著想出門，還帶了一堆飲料、食物犒賞演唱會團隊，Selina挺著8月孕肚力挺Hebe，許久沒上台的她，坦言事前心情很緊張，妝髮時還跟肚內的「小腰果」溝通，希望他要乖乖的，果然兒子很聽話沒有搗亂，初登場就有大將之風，讓Hebe笑說Selina母子都有明星特質，一上舞台就特別穩。
S.H.E錄製這集Podcast節目時，Selina準備迎接小腰果誕生，她表示自己非常怕疼痛，曾想說若懷孕的話要剖腹產，隨著懷孕過程卻改變想法，想要效仿Ella自然產，擔心體力用盡最後會「吃全餐」（自然產+剖腹產），決定以打針催生的折衷方式自然產，希望減少生產的痛苦。
她訂了一間跟Ella生產時一樣大的房間待產，並通知好對方，以為這樣就算約定好了，結果Ella跟Hebe表示很期待見證小腰果誕生的那一刻，卻遲遲未收到正式邀請，不敢對媒體發聲，Ella笑罵說：「我們現在才收到這個消息，我不敢相信，我們多圈外人！」還用唱歌比喻，「就像妳訂了KTV包廂，可是還沒邀我們去啊！」讓Selina笑到不行。最後S.H.E再度在產房合體，Hebe開心地說，能見證2次這樣的重要時刻感覺很幸福。