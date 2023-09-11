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中高齡婦女怯步返職場 勞動部人才實習體驗拉一把

▲1. 小靜鼓勵想重返職場的中高齡待業者，可先透過勞動部的職場體驗活動，了解各行業所需具備的職能及其工作環境，重新找回職場的信心。（圖／雲嘉南分署提供）
▲1. 小靜鼓勵想重返職場的中高齡待業者，可先透過勞動部的職場體驗活動，了解各行業所需具備的職能及其工作環境，重新找回職場的信心。（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/綜合報導

為協助中高齡待業者順利就業，及解決產業缺工問題，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極推動「銀世代就業輔導計畫」，與全聯福利中心及全聯慶祥慈善事業基金會合作，提供職場體驗活動，透過實習體驗再造職涯第二春。

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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，台灣少子化、高齡化的趨勢難以逆轉，為協助中高齡及已退休族群重回勞動力市場，並補實轄區產業勞力缺口，雲嘉南分署積極辦理「銀髮人才職場重返及見習活動」，活動除了專門為45歲以上的中高齡者免費設計客製化職涯探索、履歷撰寫、面試技巧課程及職場見習體驗外，還會有就業服務員專人陪伴面試，今年雲嘉南轄區已服務超過250人次，中高齡待業者皆豎起大拇指說讚！

▲2. 現年49歲的小靜(左2)透過勞動部「銀髮人才職場重返及見習活動」，克服對於職場的恐懼，穩定就業於全聯福利中心台南林森店。（圖／雲嘉南分署提供）
▲2. 現年49歲的小靜(左2)透過勞動部「銀髮人才職場重返及見習活動」，克服對於職場的恐懼，穩定就業於全聯福利中心台南林森店。（圖／雲嘉南分署提供）
現年49歲的小靜過往曾任業務客服，需接聽民眾申訴電話，還要背負業績壓力，高壓及負能量充斥的工作環境，4年前離職後就怯步返回職場，今年得知勞動部有辦理職場體驗活動，鼓起勇氣報名參加，活動中不僅習得履歷撰寫及面試等技巧，更放下對於職場的恐懼與芥蒂，於全聯福利中心台南林森店順利面試並錄取，目前已穩定就業近半年，她以自身經歷鼓勵想重返職場的中高齡待業者，可先透過勞動部的職場體驗活動，了解各行業所需具備的職能及其工作環境，重新找回職場的信心。

▲3. 勞動部為協助婦女重返職場推出「婦女再就業計畫」，穩定就業滿90天可領取最高3萬元獎勵金。（圖／雲嘉南分署提供）
▲3. 勞動部為協助婦女重返職場推出「婦女再就業計畫」，穩定就業滿90天可領取最高3萬元獎勵金。（圖／雲嘉南分署提供）
劉邦棟進一步補充，勞動部為協助待業者重返職場，推出許多就業促進措施，其中近期為協助婦女重返職場再就業還加碼推出「再就業獎勵」，只要是離開職場滿180天以上的婦女，向公立就服機構、台灣就業通辦理求職登記，並報名參加計畫，經推介並穩定就業期滿90天，就可領取最高3萬元的獎勵金；雇主若提供有照顧家庭需求之婦女工時的調整，也有每月3千元的獎勵可領取，相關資訊可撥打0800-777-888洽詢。

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