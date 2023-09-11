坎城影帝役所廣司要來台灣！攜新作《我的完美日常》出席金馬影展

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原為公務員的役所廣司，1970年代末期在黑澤明御用演員仲代達矢的引薦下出道，展開超過40年的演藝生涯。役所廣司早期憑著大河劇成名，並曾在伊丹十三的《蒲公英》小試身手，而以原田真人執導的《神風72小時》夾處在國族記憶與黑幫情仇下的計程車司機一角，獲得每日電影獎最佳男主角，成為眾所肯定的演技派明星。
演技精湛的役所廣司，已獲得日本電影金像獎23次提名，甚至創下連續7年入圍影帝的紀錄，至今已拿下3座最佳男主角、1座男配角，堪稱日本第一人。他以《我們來跳舞》和《失樂園》截然不同的魅力大叔形象風靡亞洲，前者掀起國標舞風潮並被好萊塢翻拍，後者與黑木瞳大談不倫戀引發熱議，這次將放映2019年數位修復的國際版，當年礙於尺度而故意暗化的情欲場面，已全數「復原」而更顯熾烈。
役所廣司在名導黑澤清的《X物語》裡，深刻演繹外表剛毅、內心脆弱的刑警，連奪東京影展、報知映畫賞和日本藍絲帶獎最佳男主角。為青山真治贏得坎城影展國際影評人費比西獎的《人造天堂》，役所廣司與剛出道的宮崎葵、宮崎將兄妹，飾演血腥劫持事件下的生還者，展開一場心靈救贖之旅。
相較之下，與沖田修一合作的《啄木鳥與雨》則顯得風趣感人，役所廣司化身協助電影拍攝的伐木工，和小栗旬飾演的菜鳥導演建立革命情感，笑中帶淚中道出對表演的熱愛，影人與影迷看了必會感動不已。2023金馬影展將於11月9日至26日展開，10月27日周五