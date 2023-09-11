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坎城影帝役所廣司要來台灣！攜新作《我的完美日常》出席金馬影展

▲坎城影帝役所廣司（左）攜新作《我的完美日常》，將來台灣出席金馬影展。（圖／金馬執委會）
▲坎城影帝役所廣司（左）攜新作《我的完美日常》，將來台灣出席金馬影展。（圖／金馬執委會）

記者黃雅琪／綜合報導

2023金馬影展今（11）日公布本屆焦點影人，新科坎城影帝役所廣司（Koji Yakusho）將帶著與德國電影大師文溫德斯合作的封帝作品《我的完美日常》（暫名，Perfect Days）來台。金馬影展也將放映他在台聲名鵲起的情欲名作《失樂園》數位修復國際版。役所廣司更親自挑選其他專題片單，包括：《神風72小時》、《我們來跳舞》、《X物語》、《人造天堂》、《啄木鳥與雨》等作。

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▲2023金馬影展焦點影人役所廣司（Koji Yakusho）。（圖／金馬執委會）
▲▼2023金馬影展焦點影人役所廣司（Koji Yakusho）。（圖／金馬執委會）
▲2023金馬影展焦點影人役所廣司（Koji Yakusho）。（圖／金馬執委會）
 
役所廣司曾演出好萊塢出品的《藝妓回憶錄》、《火線交錯》，獲獎無數的他與文溫德斯合作的新片《我的完美日常》（暫名），透過公廁清潔員的日常，展露發人省思的人生哲理，爐火純青的演出將他推上坎城影帝寶座，日本更決定推派本片角逐奧斯卡最佳國際影片。

原為公務員的役所廣司，1970年代末期在黑澤明御用演員仲代達矢的引薦下出道，展開超過40年的演藝生涯。役所廣司早期憑著大河劇成名，並曾在伊丹十三的《蒲公英》小試身手，而以原田真人執導的《神風72小時》夾處在國族記憶與黑幫情仇下的計程車司機一角，獲得每日電影獎最佳男主角，成為眾所肯定的演技派明星。

▲役所廣司（右）主演《神風72小時》，獲得每日電影獎最佳男主角。（圖／金馬執委會）
▲役所廣司（右）主演《神風72小時》，獲得每日電影獎最佳男主角。（圖／金馬執委會）
演技精湛的役所廣司，已獲得日本電影金像獎23次提名，甚至創下連續7年入圍影帝的紀錄，至今已拿下3座最佳男主角、1座男配角，堪稱日本第一人。他以《我們來跳舞》和《失樂園》截然不同的魅力大叔形象風靡亞洲，前者掀起國標舞風潮並被好萊塢翻拍，後者與黑木瞳大談不倫戀引發熱議，這次將放映2019年數位修復的國際版，當年礙於尺度而故意暗化的情欲場面，已全數「復原」而更顯熾烈。

▲役所廣司（右）與黑木瞳在《失樂園》中大談不倫戀。（圖／金馬執委會）
▲役所廣司（右）與黑木瞳在《失樂園》中大談不倫戀。（圖／金馬執委會）
役所廣司在名導黑澤清的《X物語》裡，深刻演繹外表剛毅、內心脆弱的刑警，連奪東京影展、報知映畫賞和日本藍絲帶獎最佳男主角。為青山真治贏得坎城影展國際影評人費比西獎的《人造天堂》，役所廣司與剛出道的宮崎葵、宮崎將兄妹，飾演血腥劫持事件下的生還者，展開一場心靈救贖之旅。

相較之下，與沖田修一合作的《啄木鳥與雨》則顯得風趣感人，役所廣司化身協助電影拍攝的伐木工，和小栗旬飾演的菜鳥導演建立革命情感，笑中帶淚中道出對表演的熱愛，影人與影迷看了必會感動不已。2023金馬影展將於11月9日至26日展開，10月27日周五晚間舉辦選片指南，10月28日下午1點於官網開始售票。

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