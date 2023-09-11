馬英九批賴清德危害兩岸穩定 賴辦斥：領人民納稅錢附和中國路線
前總統馬英九今（11）日受邀出席「2023國際地緣政治高峰論壇」進行演講，對於民進黨總統參選人賴清德重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」立場，認為此說法嚴重危害兩岸關係和平穩定。對此賴清德競辦回應，台灣民眾不接受九二共識、認同中華民國跟中華人民共和國互不隸屬的民調數據歷年升高，馬英九身為前總統，應該更加審慎的發言，而不是領著人民的納稅錢，附和中國所提出的路線，用恐嚇的方式，配合中國的統戰思維。
記者陳威叡／台北報導
對於馬英九批評賴清德危害兩岸關係，賴清德競辦發言人陳世凱表示，馬英九恐怕是忘記自己的歷史定位，就是屈服於一個中國原則的「九二共識」，讓台灣走向全面傾中的路，一切都要仰賴中國「善意」。
陳世凱表示，蔡英文政府執政7年多以來，台灣已經證明自己能走向世界，不需要透過中國走向世界。從經濟成長率來看，馬政府執政8年，台灣出口的成長率9%，而蔡政府自2016年到2022年，出口成長率已經達到71.74%。
陳世凱強調，數字會說話，經濟成長不會騙人，反倒是馬英九當年強推的服貿協議，引發全體國人的憤怒，差點把台灣推入中國全面掌控、萬劫不復的深淵，這才是真正的危害台灣。
最後陳世凱表示，馬英九的發言顯然有違事實，更將中國對台的文攻武嚇歸責於台灣。副總統賴清德延續總統的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，早已是全民共識，且根據民調顯示，台灣民眾不接受九二共識、認同中華民國跟中華人民共和國互不隸屬的民調數據歷年升高，馬英九身為前總統，應該更加審慎的發言，而不是領著人民的納稅錢，附和中國所提出的路線，用恐嚇的方式，配合中國的統戰思維。