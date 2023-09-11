縣市首長無法治觀念 林志潔籲應上廉政倫理課才能宣誓就職
前新竹市文化局長錢康明今（11）日在臉書貼文，點名新竹市長高虹安男友李忠庭干涉市政，還說自己在「被離職」前曾提醒過高要注意好朋友的所作所為，遲早會出事。民進黨新竹市立委參選人林志潔稍早在臉書發文表示，為了避免民選縣市首長毫無法治概念，強烈呼籲廉政署儘速研議，要求縣市首長於選後應上完基本廉政倫理課程三小時，及性平課程，並通過測驗，否則不能宣誓就職。
記者李春台／新竹報導
林志潔指出，高虹安近期遭爆出入有百萬名車接送、住的是男友承租的豪宅，高事後透過事府發布的聲明文一直想呈現，車子是友情支援，豪宅是愛情支援，這都是個人隱私，與公務無關，為何大家要逼迫未婚女性？
「友情和愛情都不是阻卻違法的理由」林志潔直言，高虹安的心態非常錯誤，身為民選縣市首長，執掌縣市政府的龐大預算和資源，適用公務員服務法和公務員廉政倫理規範，而公務員服務法規定，公務員不得兼營商業，公務員不得藉由職務，圖利自己或他人，不得承辦所屬機關的工程，或私相借貸，訂立互利契約、或享受不正利益。
林志潔說，不只自己不行，透過家人、部屬或朋友來充當白手套也不行，這些違法，輕則會受懲戒，重則有貪污的疑義，文化局也是有政風室的！
「這絕對不是個人友情或愛情的私事，這些就是市政問題」林志潔強調，請高虹安和市府團隊務必要充實法律常識，好好治理自己的公職，也好好治理新竹。