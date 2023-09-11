美網／Djokovic背後最重要的女人！愛妻坦言維繫這段婚姻很艱難
在2023年美網決賽中，塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）成功擊敗俄羅斯選手梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），勇奪第24座大滿貫冠軍，追平Margaret Court的紀錄，成為網球史上獲得大滿貫單打獎盃最多的球員，然後這個壯舉的背後有一位不可或缺的支持者，那就是他的愛妻Jelena。
記者路皓惟/綜合報導
喬科維奇和伊蓮娜的愛情故事始於高中，自那以後，她一直是他職業生涯中的堅定伴侶。即使在面對COVID-19疫苗問題的政治爭議時，Jelena也站在喬帥的身邊，她曾穿著一件印有「我與狼一起奔跑（I run with my wolf）」的T恤，向世界表達她對丈夫的支持。
雖然喬科維奇已經36歲，但他的職業生涯並未放慢腳步，今年迄今為止，他先後在澳網、法網、溫網和美網打進賽，並拿下澳網、法網和美網3座大滿貫冠軍。不過Jelena也坦承，作為喬科維奇的老婆壓力非常大。
儘管Jelena總是在觀眾席替老公加油打氣，但這種壓力令他感到十分困擾，失去了很多隱私，「你會失去隱私，無法隨心所欲地在任何情況下做自己想做的事，我努力抵抗所有外界給予的期望，盡量讓自己和諾瓦克能夠保持真實。」
喬科維奇也表示，「我知道她不總是享受這一切，畢竟與狼一起，總是讓人處於刀口舔血的狀態。」儘管如此，喬科維奇對妻子的全力支持深感感激，他也向愛妻喊話：「我愛你，你永遠是我最大的支持者。」