影音／回應孫易磊「頂峰相見」之約！柯敬賢：想在美國跟他對決
U18世界盃棒球賽昨天落幕，中華隊在冠軍戰慘遭日本隊逆轉，連兩屆以亞軍作收。賽後中華小將難忍情緒哭成一片，冠軍戰先發投手孫易磊在受訪時吐出金句，希望與U18隊友在「頂峰相見」，而拿下兩項個人獎的柯敬賢受訪時也回應他的「頂峰相見」之約，盼兩人都有機會旅外，在美國投打對決！
運動中心/綜合報導
孫易磊在冠軍戰掛帥先發，4.1局被敲2支安打，投出4次三振、3次保送，失掉2分（1責失分），賽後忍不住落下男兒淚表示，「到比賽最後一刻都在享受和隊友一起打球的感覺，雖然很可惜，但希望大家繼續前進，以後還可以繼續挑戰世界的巔峰，我們在頂峰相見 。」
台非混血外野手柯敬賢本屆表現亮眼，拿下系列賽最佳防守球員和明星球員外野手兩項個人獎，冠軍戰敲出中華隊唯一1分打點，也是中華隊陣中受國際關注的球員之一，柯敬賢也回應孫易磊的邀約：「我們以後可能都會去美國嘛，我想跟他對決！」
孫易磊聽後露出笑容靦腆表示也想與柯敬賢對決，認為他有別於其他台灣打者的特色，身材高大且手長，力量和爆發力都很好，是很全面的選手，非常看好他。
但談及陣中最想對決的隊友，孫易磊則點出是王念好，「我很喜歡他的揮擊，他的揮擊很有力量，可以把球打得很準。」兩人曾在藍白賽投打對戰過，當時孫易磊用直球讓王念好滾地球出局，佔了一回上風。
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