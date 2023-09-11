民眾黨基層幹部頻遭爆染黑染黃 柯文哲：考慮委外設「政風單位」
民眾黨內近日頻繁陷入有幹部染黃或染黑，針對該爭議，民眾黨主席柯文哲10日表示，擔任黨公職規則不夠嚴格，對黨公職的複決條件是否應更嚴格正在檢討，研究建立第三方系統，類似委外的政風處。
記者邱新博／台北報導
台灣民眾黨近期屢有幹部或黨工陸續被起底有恐嚇、妨害自由、妨害風化等前科，捲入染黑染黃風暴。柯文哲10日走訪南投縣、彰化縣成立選哲之友會，他在南投場時表示，民眾黨是一個新興的政黨，沒有太多資源、沒有發便當、走路工，卻能有這麼多現場貴賓自願前來參與這場改變台灣政治文化的社會運動。他並表示民眾黨才剛剛成立四年，許多規章制度都還在調整改善。
柯文哲說，民眾黨是一個具有反省能力的政黨，近期地方黨部被質疑染黑染黃的問題；他已經叫秘書長重新檢查，擔任黨公職規則是否應該要更加嚴格。
他說，民眾黨目前的規則是1年以上5年以下刑責，但1年以上其實已經是重刑，那像賭博、打架等1年以下，刑期雖沒那麼重，但會不會影響黨的運作，這些都還要思考，因此黨公職的複決條件是否應更嚴格正在檢討。
此外，有些入黨或任命時沒問題，但做到一半被判刑，而因黨員人數眾多，黨部無法隨時盯著，因此已研究建立第三方系統，即類似委外的政風處，該案會在黨內進行討論。