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中華職棒／亞冠賽組台灣最強應援團　限量200席19日10點開賣！

▲亞洲職棒冠軍爭霸賽將在11月16日至19日在日本東京巨蛋舉行，中華職棒將組「台灣最強應援團」。（中職提供）
▲亞洲職棒冠軍爭霸賽將在11月16日至19日在日本東京巨蛋舉行，中華職棒將組「台灣最強應援團」。（中職提供）

運動中心/綜合報導

2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽將在11 月 16 日至 19 日在日本東京巨蛋舉行，受到疫情影響，亞冠賽睽違6年再度舉辦，年輕好手在場上奮戰，場邊勢必不能缺少球迷的加油與支持，中華職棒首度與可樂旅遊攜手合作，推出「2023 亞洲職棒冠軍爭霸賽 in 東京」6天5夜半自助旅遊應援計劃，力邀球迷一起前進東京，共組「台灣最強應援團」為亞冠賽中華隊加油，限量200席！

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今年的亞冠賽除中華職棒、日本職棒、韓國職棒，澳洲職棒也將加入本屆賽事，四隊相互較勁讓比賽精彩可期，為讓場上的選手感受到球迷朋友的熱情應援，中華職棒與可樂旅遊合作，邀請200位球迷組成「台灣最強應援團」，除了在東京巨蛋觀看精彩的亞冠賽，也會讓球迷朋友在日本當地觀光旅遊，享受有趣又好玩的亞冠賽旅行。

「2023 亞洲職棒冠軍爭霸賽 in 東京」6天5夜自由行，每人最低 43,800 元起（含稅），將安排球迷朋友搭乘「星宇航空」往返台北（桃園）-東京，入住淺草橋、蒲田等東京市區飯店，並享機場至飯店來回接駁專車服務，目前規劃11月15、16日兩個出發日，若選擇15日抵達東京，隔天再前往觀賽，回程能與球員搭乘同航班返台；若選擇16日出發，下飛機就有安排專屬接駁車帶大家前往東京巨蛋球場，絕不錯過精彩的中華隊賽事。

參團的球迷朋友保證收穫滿滿，除可完整觀看中華隊的4場賽事，還可獲得「中華隊應援球衣1件」，並在內野專屬應援加油區與2位團長、10位啦啦隊女孩組成「台灣最強應援團」，目前應援暫訂出席名單為短今、妮可(中信兄弟)、若潼、芷軒(樂天桃猿)、口水、小映(味全龍)、瑟七、Yuki(統一獅)、Jessy、秀秀子(富邦悍將)等人，將一起為場上的選手熱血應援！

「台灣最強應援團」也規劃獨家專屬活動，包含在東京巨蛋飯店包場舉辦「中華隊球星、啦啦隊女孩見面會」，另外還有亞冠抽獎活動，有機會可以帶走最大獎中華隊「全隊簽名球」等大禮，除此之外，還提供CPBL限定證件帶1條、東京巨蛋「野球殿堂博物館」門票1張，可入館了解日本棒球的歷史文化，為這趟旅程增添不同的棒球記憶。

「2023 亞洲職棒冠軍爭霸賽 in 東京」6天5夜自由行，將在9月19日上午10點開賣，豐富的行程必定讓大家滿載而歸，想為亞冠賽中華隊熱血應援的球迷朋友，歡迎相揪身邊所有喜歡棒球的朋友們，一起加入這次的「台灣應援團」，在日本東京巨蛋拿出最大的熱情，加油吶喊！

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