台灣之光！達文西國際發明展　偏鄉童發明「三腳圓規」奪最大獎

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台灣代表團團長、中華創新發明學會執行長吳智堯表示，台灣共拿下28金13銀5銅，另外大會共有5個特別獎，台灣就拿到2個大會特別獎，創下總成績第一的傲人成績。
林析愛和張恩凱平常喜歡跟著科學社團的指導老師梁慧琦一起動腦。林析愛說，每次上數學課使用圓規時，一邊要扭轉，一邊要固定針狀的腳，不僅常常會失敗，「最困難的是線的頭尾要接在一起」，於是3人設計出中間針狀支柱長出左右兩隻腳的「三腳圓規」，腳上的旋鈕設計，可依照半徑大小調整左右兩邊距離，不只能畫圓，更可以讓小學生了解圓心、半徑、直徑、圓周的正確位置，一舉數得，同學也都覺得很好用，頻頻說希望可以買到。
吳智堯表示，其實兩人今年曾以此作品參加台東縣青少年發明展拿到第一名，感念偏鄉學童要參與國際賽事不易，因此贊助兩人再戰美國發明展，沒想到揚名國際。尤其，梁慧琦一句一句教兩人用英文介紹作品，看到孩子能流利說英文，還拿下這麼好的成績，直說覺得好感動。
另一件得到特別獎的是國立高雄科技大學歐招輝、陳俊廷、丁國桓、丁后儀、張毓恩、宮佳翔等師生團隊，研發用於艦艇上訓練消防救火用的「虛擬實境式訓練系統」，未來可配合國艦國造計畫，訓練應用。
金牌獎得主部分，從事營造工作的發明人施昌邑，2017年時，親眼目睹了摯友在工地從梯子摔落意外，儘管保住性命，卻永久不良於行，於是自己畫起設計圖，一心想研發出不會倒下的梯子，最後在中華創新發明學會牽線下，由高雄科大陳建志師生團隊將他的想像成真，研發出在任何地形都能克服的「不倒梯」。
中華創新發明學會指出，「不倒梯」半自動收納的專利技術，不論室內外、高處作業、狹小空間梯子都能穩穩站好，並在2022年募資平台上的預購專案，募得近150萬元的訂單。
對於這次參賽一舉獲得金牌，施昌邑說，真的很意外，特地捐出一批梯子給台南市政府，希望回饋社會。
台東市豐田國中學生陳政安、黃子暢，以作品「AI智能空氣濾清環保樹」拿到金牌，是一款集結了空氣過濾器、除濕機、溫度、濕度、空氣品質感測器等功能的多功能家電，外型設計成一棵聖誕樹的模樣。
陳政安說，作品的靈感來自於他們所居住的東部地區空氣品質，越來越不好，因而想創造一個能夠改善空氣品質，同時也能節約能源和水資源的環保產品。
另外，這次獲得金牌的，還有桃園永豐高中師生與元智大學教授簡廷因共同研發的作品「情緒辨識系統及方法」；樹德科技大學師生團隊研發的作品「避免機車追撞之警示裝置與系統」；國立陽明交通大學研究團隊所研發的作品「一種結合真菌蛋白與KRASG12C抑制劑用於治療KRAS突變型癌症的新穎治療策略」；以及由高雄醫學大學教師庫碼與輔英科技大學教師謝天傑共同研發的作品「靈芝面膜」等。