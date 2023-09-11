壽山動物園新生冠豪豬「小芋頭」滿月　吃貨萌樣曝光

壽山動物園的冠豪豬「小芋頭」滿月現身！小芋頭目前和爸媽及其他3隻冠豪豬一起生活，白天牠們喜歡躲水管底下，用餐時才會出現。觀光局長高閔琳表示，新生冠豪豬因出生模樣像極了芋頭，「小芋頭」就成了牠的名字。目前已跟著媽媽在展場和遊客見面，仔細觀察還能發現小芋頭爸媽會將食物咬進水管內讓小芋頭食用，吃貨萌樣超可愛。
記者鄭婷襄／高雄報導
高閔琳說，冠豪豬新生寶寶身上的刺約7至10天後會由軟變硬，哺乳期間冠豪豬媽媽會在水管裡讓小豪豬吸奶，也會自己尋找食物補充營養，確保小豪豬能吸到豐沛奶水，健康長大。新生「小芋頭」目前因生殖器尚不明顯，暫無法透過肉眼觀察性別，長大後才可知道。她表示，自新動物園運動給予動物們更優質的生活空間後，迄今已有黑肚綿羊、山羌、羊駝、孔雀等有新生寶寶，陸續為動物園增添不少生力軍。
觀光局說，冠豪豬善於挖掘且嗅覺極佳，名字雖有豬，但分類學上和老鼠較為近，屬囓齒目成員；受威脅時會將刺毛豎起，以倒退方式攻擊敵人，刺戳入敵人皮肉後會自冠豪豬身上脫離。園區5隻冠豪豬分別為2母3公，2隻母冠豪豬身形較為圓潤、個性較膽小，2隻公冠豪豬屬強勢個體，吃飯總衝第一，另1隻公冠豪豬在享用美食時還會瞇瞇眼十分可愛。
負責照養冠豪豬的保育員李宥逸補充說道，為培養默契，會用響板進行動物訓練並以食物作為鼓勵，透過近距離接觸，觀察健康狀況；他說，冠豪豬最愛玉米、香蕉及地瓜，還會將不喜歡的紅蘿蔔擺一邊。他也透露剛接手照養時心裡難免有些擔憂，因牠們身上有刺，所幸與牠們建立感情後，已取得牠們信賴。