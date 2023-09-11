深入敵營搏感情　賴清德：南投近20年沒進步、民進黨也有責任

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繼前天國民黨侯友宜、昨天民眾黨柯文哲到南投造勢，賴清德今（11）日整個白天都在南投走透透，上午他連跑草屯龍德廟、鎮平宮、林太師廟參香祈福。拉抬蔡銘軒聲勢。
林太師廟主委洪登宜致詞時指出，南投有2大害，一是砂石車橫行、二是垃圾堆積如山，20年前民進黨林宗男當縣長時，闢濁水溪砂石車專用道，南投人終於不必橫死輪下，第二害卻來不及解決，即便高雄、台南、嘉義先後伸出援手，草屯近10萬噸垃圾還是運不出去。之後蔡培慧來了，雖然協助打包，但只是不臭而已，仍無法根治。他希望未來賴清德若當選總統，每年能撥出一天「南投日」，真正和基層接觸、聽取百姓心聲。
賴清德感性回答，如能當選總統，他不該365天只有一天南投日，而是每天將台灣2300萬人放在心裡。自己有個更遠大目標，希望22縣市均衡發展，讓非直轄市不再受冷落，因此，未來將建立中央和地方政府聯合深化合作的機制，地方提出整體發展的需求，由中央專人負責，讓資源能真正花在刀口上、用在人民的需要上。
賴清德說，唯有基礎建設完備，台灣才能處處安居，年輕人不用離鄉背井到大都會討生活。但如此的長遠目標，必須要讓年輕優秀、對土地有感情的人當選，因此他身為黨主席，一定要提名優秀，對南投有感情、對土地有使命的候選人。
賴清德說，過去20年來，民進黨在南投無論是選立委或選縣長都很困難。他知道鄉親以前給過民進黨機會，民進黨卻傷了南投縣鄉親的心，自己身為黨主席深刻反省，「南投近20年來若是沒進步，民進黨也有責任」。
對於民進黨在南投長年各擁山頭，賴清德說，民進黨成立以來，團結一致是得到人民支持的唯一方法，如此才能讓人相信，這個黨是真正為台灣打拚、而非為個人爭利。他以黨主席身份將過去資深黨公職伙伴一個個找來，很誠懇的對他們說，南投不能繼續這樣不進步、大家應該團結為台灣。
賴清德認為「現在的民進黨算團結」，他也很感謝上次選舉時，南投鄉親願意給蔡培慧機會，蔡培慧也沒辜負鄉親栽培，一年當4年用，未來蔡銘軒、蔡培慧若能雙隻當選，將是南投改變的開始。