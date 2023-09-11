「美國隊長」克里斯伊凡結婚！《復仇者聯盟》高顏值大嫂團超正
42歲「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）結婚了！克里斯伊凡舉行婚禮，娶回26歲葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista），脫離黃金單身漢俱樂部，成為《復仇者聯盟》初代成員最後一個死會的人，回顧「漫威英雄」的高顏值大嫂團，小勞勃道尼、克里斯漢斯沃、克里斯普瑞特的老婆都是火辣辣的大美女。
記者羅凌筠／綜合報導
好萊塢浪子小勞勃道尼為了製片人老婆蘇珊洗心革面，2人在2003年驚悚電影《鬼影人》相識，當時小勞勃道尼因為毒癮問題，星途載浮載沉，蘇珊拒絕了前2次求婚，要求他戒毒才肯答應，小勞勃道尼為此戒毒，後來也因為接演《鋼鐵人》翻身成功。
「雷神索爾」克里斯漢斯沃情定西班牙美艷女星艾兒莎巴塔奇，2人克服相差7歲的姐弟戀，結婚13年來恩愛如昔，談到艾兒莎巴塔奇最經典的代表作，一定是《玩命關頭》系列裡的火辣女警「艾琳娜」，2人天造地設的外形可說是好萊塢最性感的夫妻檔。
「星爵」克里斯普瑞特的前妻是《驚聲尖笑》系列的美麗女丑安娜法瑞絲，2人個性一樣風趣幽默，詼諧式的曬恩愛受到粉絲歡迎，不過2018年這段銀色婚姻終結，克里斯普瑞特後來和最美星二代凱薩琳史瓦辛格再婚，岳父正是鼎鼎大名的武打巨星阿諾史瓦辛格。
「美國隊長」克里斯伊凡情史豐富，前女友囊括潔西卡貝兒、莉莉柯林斯、珊卓布拉克、珍妮史雷、莉莉詹姆斯，最後卻被小16歲艾芭巴普蒂斯塔收服，艾芭巴普蒂斯塔年僅26歲，會說葡萄牙語、英語、西班牙語、法語和德語5國語言，因主演Netflix奇幻影集《修女戰士》爆紅。
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