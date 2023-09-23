獨／《未來少女》紫月光遭評「沒有記憶點」！17霸氣喊：享受舞台

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在第6集中，紫月光與日光之橙攜手帶來有如軍隊進場般，氣勢磅礡的表演〈Crash X〉。回顧整個合作過程，17也從對方身上學到許多，「Bonnie、麻由、鄭玉歆3人的特色都不一樣，可是他們又能讓風格完全統一，變得一個很有完整度的團隊，在她們身上，我學到如何表現以及舞蹈的細膩度。」
談到最想和日光之橙的哪位少女合作？17竟點名尚未同台Phoebe，她認為Phoebe各方面能力都很出色，十分期待能在對方身上學習。她回憶，當時一踏進日光之橙的公司，就立刻被Phoebe的光芒深深吸引，「她光是站在那邊，就一直散發光芒，很吸引人耶！」
雖然此次兩團合作的表演，沒有受到台下評審團的喜愛，分數不盡理想，大家都很不甘心，還會有點難過。不過，17霸氣地說，「我們要走我們的故事線！」也許沒辦法把舞台效果呈現的更好，但她們從來沒有忘記「享受舞台」，「做出我們想要的，開開心心的樣子就好了！」
被評沒有記憶點 紫月光拒貼「不會跳舞」標籤
自開播以來，紫月光的表演一次比一次更加出色，每次上場都讓人耳目一新，舞蹈能力名列前茅，卻也被觀眾們形容，「怎麼感覺就是舞團啊！」、「每個人沒有特別記憶點耶！」有一種舞蹈大於個人特色的感受。其實這些建議與言論，17與紫月光的夥伴們都有看見。
「不想要被說『女團都不會跳舞』！」17坦言，其實紫月光內部有為此討論過，考量到外界對於偶像女團的既定印象就是只有漂亮可愛、比較不注重舞蹈等等，於是她們才在兩者之間做了平衡。面對網友的建議，17成熟地回應，「可能是自己各方面還都不足，所以大家才會比較注重我們太強調『舞蹈』這件事情。」
被問到會不會對網路言論走心？17笑笑地說，「我們不太在意！」反而視其為動力，好加強其他不足的地方，「每一個留言對我來說，都是一滴一滴灌入我的心靈，讓自己成長！」隨著節目的播出，17也發現自己有漸漸受到大家關注，更讓她感動的是，觀眾、粉絲們都會開始留言鼓勵她。
自嘲私底下很白癡 17台上台下個性超反差
前面幾次公演播出後，17的舞台魅力讓不少觀眾印象深刻，甚至以「性感」來形容。17聽聞後開心又驚訝，她認為自己個性偏酷帥，可能是後面兩首歌〈Show Up〉、〈Crush X〉舞風比較性感的關係，能被大家看到不同面貌，讓17覺得很感動。
有趣的是，私底下的17與台上酷帥的形象反差很大，「我是一個白癡白癡的人！」自爆會在台下不停狂笑，而且還常常被大家發現，不是在睡覺就是在偷吃東西，「就是一個倉鼠，不是吃就是睡。」
提到前隊長Rinii的退出，17說她其實很早就做好心理準備，也清楚知道Rinii自願離開的原因。即便如此，一想到一路走來，Rinii都是以大姐姐的身分，溫暖地教導與陪伴所有人，公布當天大家都很捨不得。
聊到《未來少女》錄製的最後一天，17笑說，她看到每個少女們椅子背後都偷藏滿滿的零食，「休息的時候，大家就會趕快轉過去，把零食拿出來趕快吃一吃然後再放回去」，原來是因為錄製時間實在太長，大家都沒有空檔可以吃飯，讓她覺得心疼又可愛，直呼：「大家很像倉鼠，每個人都在偷吃東西然後塞一堆」，如今這樣的景象再也看不到，也成為17腦海中最捨不得的回憶。
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