黃大煒加盟周杰倫公司！新歌曲即將再現「黃氏抒情搖滾」

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杰威爾音樂總經理楊峻榮與黃大煒也有很深的緣分，黃大煒1994發行〈你把我灌醉〉時，楊峻榮在唱片公司任職製作部，也是由他牽線介紹黃大煒簽入當時的唱片公司，當年這張專輯大賣，〈你把我灌醉〉也成為了傳唱於KTV的經典歌曲與所有PUB樂團必練必唱的情歌。一直很欣賞黃大煒搖滾精神的楊峻榮，在多年後覺得現在的黃大煒與當年認識的他一模一樣，人生只有音樂，依然擁有滿滿的創作能量，因此將黃大煒簽入杰威爾並發行新的音樂作品，希望讓他的好創作持續推出，這近三十年的情誼在今年有了更深的緣份。
為了準備新歌曲與陸續展開的各式演出，黃大煒開始積極健身調整飲食，為的就是要有最佳狀態產開後面的工作，在飲食上，也開始進行熱量控制，每日至少有一餐全蔬食，也有體能教練進行心肺調整與游泳，希望自己在新歌推出時，能有最佳狀態出現，他陸續訓練有成，也被大家稱讚越來越緊實，讓他更有信心持續。
前一陣子黃大煒也前往台東錄音，希望透過最自然自在的方式將他的音樂錄製，沒有過多的修飾，真實呈現這些年的創作歷程，依然作曲、編曲、樂器彈奏不假手他人自己完成，在熟悉的音樂夥伴的協助下，黃大煒對於自己目前已完成的部分非常滿意，也迫不及待的想分享給大家。
因為疫情比較減少出現在大眾面前的這幾年，黃大煒除持續不停歇的創作外也做了不少事，像是首次參與了全民大劇團古裝音樂劇《大畫昭君 觀落雁》的演出，飾演匈奴王角色，近期更特別的是，在最近剛公佈由張鈞甯、越南影帝連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏主演的新劇《化外之醫》中竟也有他的身影，被劇組視為神秘卡司的他，隱藏很久後終於於日前公佈，也讓大家好奇他在劇中的表現。黃大煒自己也表示演戲實在讓他太緊張了，幸好有導演跟對戲演員的協助，也笑說自己還是乖乖創作唱歌就好了，也請大家多多期待他的新歌與接下來陸續展開的現場演出。