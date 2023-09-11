高虹安豪宅、名車、好朋友干政爭議 卓冠廷諷：每天忙著地心探險
新竹市長高虹安一連爆出住豪宅、搭名車爭議，「被離職」的新竹市前文化局長錢康明更爆出自己曾奉勸高要注意「好朋友」（男友李忠庭）所作所為，對此民進黨發言人卓冠廷今（11）日表示，新竹市「後宮干政」的宮廷劇上演，是狠狠打了民眾黨總統參選人柯文哲「新政治」一巴掌，認為不僅糟蹋人才、治理無方與安插親信，讓「好朋友」干預市政，「每天忙著地心探險轉移焦點，已經成為台灣民主化政治的大笑話」。
記者陳威叡／台北報導
卓冠廷表示，最新的美麗島民調，三腳督的情況下，賴清德獲39.7％持續暫居第一，國民黨參選人侯友宜以20.2％維持回升第二名的狀態；民眾黨參選人柯文哲則以18.3％墊底，相對於侯友宜的落跑爭議，民眾黨和柯文哲更禁不起檢驗。
卓冠廷指出，柯文哲時常批評民進黨墮落太快，現在證明是柯文哲一貫的政治抹黑批評，因為其所帶領的民眾黨，其墮落的速度才是史無前例的驚人。
對於今日錢康明爆料，劍指高虹安「好朋友」，私約市府一級主管、市長室主任、秘書們出去談事情。甚至曾經提醒高虹安要注意，「好朋友」的所作所為。
卓冠廷說，新竹市儼然上演「後宮干政」的宮廷劇，是狠狠打了柯文哲「新政治」一巴掌。認為高虹安糟蹋人才、治理無方並安插親信，讓自己的「好朋友」干預市政，荒腔走板，「每天忙著地心探險轉移焦點，已經成為台灣民主化政治的大笑話」。