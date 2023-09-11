「共同富裕」成春秋大夢！中國經濟陷困局　貧富差距空前惡化

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管防疫措施解除之後，經濟復甦及所得成長仍步調緩慢，支持陷入困境的地方政府也面臨了龐大財政壓力。過去習近平曾喊出「共同富裕」政治口號，現在看來仍有很長一段路要走。
據中國國家統計局公布數據顯示，中國城市地區所得差距越來越大，2015年最富有前20%家庭所得，是底層20%家庭所得的5.3倍，且逐年惡化。2022年的農村地區貧富差距是9.2倍，創下4年來的新高。若詳細看城市地區的情況，數據顯示，2022年城市地區20%最富家庭的所得較前一年增加4.5%，最底層20%則僅1.3%。
2022年，因防疫限制措施的關係，都市進行封鎖，行動限制更加嚴格。都市地區的就業環境惡化，包括省會城市在內，失業率為6.0%，比起包含中小都市在內的整體失業率（5.6%）還要來得高。
由於在城市地區，餐廳、娛樂等服務業在所有行業當中佔比最高，伊藤忠綜合研究所首席經濟學家武田敦分析稱，「所得水準較低的服務業從業人員失業或是被迫休假，導致所得減少。」
有分析指出，中國面臨龐大的債務問題，成為擴大貧富差距的原因之一。擁有龐大金融資產的富裕家庭及企業，受益於推遲處理問題待緩和公司所產生的利息。
中國所得差距的擴大速度高於其他國家，瑞銀集團報告顯示，最富裕的1%人口掌握全國逾31%的家庭財富，儘管水準低於印度（41.0%）及美國（34.2%），但增加的規模在受調查的14個國家當中最高，其中11國最富1%家庭的該佔比下滑。
報導指出，如果貧富差距加劇社會動盪，中共將可能受到指責，而習近平的「共同富裕」主要目的是透過提高中低所得者於企業利潤的佔比，以及透過了課稅和安全計畫，以強化財富重分配等方式，來提高相關階層的收入水平。但也有人擔心，在此過程中，政府過度控制民營企業以安撫社會中的弱勢族群恐適得其反，並進一步阻礙中國的經濟成長。