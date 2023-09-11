與賴清德合照競選布條遭破壞 范綱祥：不能容忍暴力行為
代表民進黨參選2024桃園市第4選區（桃園區）的立法委員參選人范綱祥，近日競選帆布條遭人破壞，范綱祥表示，民主自由是台灣珍貴的制度資產，需要大家用心的維護，有不一樣的意見沒關係，但絕不能容忍用暴力行為危害民主日常的運作。桃園分局大樹派出所調閱周邊監視器後，也在昨（10）日追查到一名66歲女子到案說明。
記者李春台／桃園報導
范綱祥表示，9日有好幾個支持者告知，在建國路61巷口的帆布，被人用利器割出一個破洞。他並強調，民主自由是台灣珍貴的制度資產，需要大家用心的維護，有不一樣的意見沒關係，但絕不能容忍用暴力行為危害民主日常的運作。10上午范綱祥到大樹派出所提出毀損罪的告訴，下午就找到一名婦人涉嫌重大，范綱祥表示，大樹所偵辦的作為很積極，很快就有了具體的結果，值得肯定。
范綱祥表示，網路時代，越來越多政客用仇恨言語煽動情緒惡意攻擊，導致大眾心理動盪不安，甚至有人會做出不理性的行為。范綱祥說，隨隨便便胡亂攻擊的人通常極端自私自利，為博取聲量不擇手段，這種人絕對不能信任。
桃園分局大樹派出所10日10時30分左右受理報案後，員警調閱周邊監視畫面並訪查附近居民，鎖定劉姓女子涉嫌重大，隨即積極追查劉女於10日13時到案說明，訊後移請桃園地檢署偵辦。