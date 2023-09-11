iOS 17正式版要來了！3款舊iPhone無法更新 「一代神機」也入列
蘋果秋季發表會即將於台灣時間9月13日凌晨登場，之後也將預計釋出iOS 17正式版，不過先前外媒與蘋果陸續透露，將有幾款舊型iPhone 將無法更新iOS 17，其中一代神機「iPhone 8與8Plus」也在列。
記者潘毅/綜合報導
早在之前iOS 17公測版釋出時，許多媒體就發現iOS 17需要A12以上晶片的機型才可更新。之後蘋果官網也指出，iOS 17需要搭載A12晶片以上機型才能進行升級，這意味這被許多民眾視為一代神機的iPhone 8系列將被淘汰。
📍iOS 17正式版上線那些機型能升級？
🟢可支援升級機型
iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone SE 2代與3代、iPhone 11全系列、iPhone 12全系列、iPhone 13全系列、iPhone 14全系列
🔴無法更新機型
iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus
而早在先前的iOS 17公測版之中，就加入了不少新穎功能，包含AirDrop 進化版的NameDrop、安全通報、StandBy待機畫面、Live Voicemail等等。
至於正式版何時會上線，根據過往的實際狀況，應會在蘋果秋季發表會結束後，與iPhone 15系列新機一起給所有iPhone用戶使用。