美網／Djokovic用縮短拍數和發球上網擊潰對手　數據顯示勝利密碼

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這是Medvedev制定的策略所致，他就是希望在長拍來回中拖垮對手體能，也很明確地從開賽的第一拍就發出了信號：將在底線取勝，並且拒絕讓步。不過整個生涯以頑強和救球能力著稱的Djokovic顯然絲毫不害怕和對手拉鋸，儘管已經36歲了，他仍然在體能上保養得當。
根據ATP官方數據，來回在0-4拍的回合中，Djokovic的得分以63:50領先對手；在5-8拍的來回中，Djokovic以29: 18領先；在9拍以上的來回中，Medvedev以28:26有著些微優勢，這也基本上就是整場比賽的基調。
另一項數據顯示，Djokovic比起對手在武器上更加多元，這場比賽他發球上網了22次，拿到了20分；而Medvedev在這兩項數據上皆為0。
讓人弔詭的是，Medvedev在2019年美網對決Rafael Nadal時打了很多發球上網，而且成功率不差，今天在局面落後的情況下，卻沒有嘗試更換戰術。另外，Djokovic的策略是在底線對峙中，攻擊對方的正拍，Medvedev處於挨打狀態，依然沒有進行調整，這可能也是他這場比賽以3盤脆敗的原因。
其實過往Djokovic在和Roger Federer等進攻型好手對決時，也喜歡拖長來回拍數，等待對手失誤。但今天他展現自己球路的不同可能，依照場上形式選擇打法，展現24座大滿貫冠軍得主的全能身手。