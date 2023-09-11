醫療新文化 探病不陪病 奇美醫療體系推動住院整合照護服務

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奇美醫院護理部副部長邱敏惠指出，上述情境只是眾多醫院病人的縮影，病人住院期間，如果不是子女請假照顧就是配偶老老相顧，而請看護每天至少要花費2,600至3,000元，不僅增加家屬對於住院者的照顧及經濟負擔，更導致子女生活上被迫改變，加上不熟稔照顧技巧，許多照顧需求還是須由護理師補位協助，間接對於護理工作負荷及人力的缺乏無疑是雪上加霜。
奇美醫療體系(奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院)辦理2023年「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」，初期在奇美總院與柳營奇美各辦理50床，佳里奇美42床，總共有142床住院整合照護病床。只要病人經過評估可進行整合照顧，就會根據病人疾病嚴重程度的不同，由院方提供適當的特約看護比來全責照護(奇美醫院與柳營奇美醫院1比4，佳里奇美醫院1比6至8)，看護費用由健保支付每人每日750點，其餘則由家屬負擔(奇美總院及柳營奇美醫每日1,050元，佳里奇美醫每日900元)，家屬可用探病取代陪病，不用24小時在醫院照顧病人，可如常工作與生活，減輕家屬住院照顧及經濟負擔，住院照護工作分級分工，病人也能獲得連續性及完整性的照護，提升民眾住院醫療照護品質。
隨著長照需求增加，看護及照服員也逐漸面臨人力不足問題，共享經濟已成趨勢，1對多的照顧模式除了可減輕家屬經濟負擔，看護人力也能充分運用，家屬僅需負擔自聘看護約40%費用。病人住院期間翻身、餵食、身體清潔等生活照顧交由特約看護協助執行，與護理師工作互相搭配，減輕家屬照顧壓力。護理師能回歸專業，建構住院整合照護的新生態，藉由醫院照護人力組合模式理念，開創病人、家屬、護理師、醫院與看護五好的新局面。