重返「31字頭」！有望結束負利率日圓轉強 新台幣收31.98元
日本銀行（央行）總裁植田和男態度釋「鷹」，指稱當2%的通膨目標即將實現時，可能結束負利率政策，日圓兌美元轉強，亞洲其他主要貨幣包括韓元及人民幣也跟著走揚，新台幣兌美元今（11）日收盤亦重返「31字頭」，終場收31.98元，升值2.8分，台北外匯經紀公司成交量8.92億美元。
記者顏真真／台北報導
日本央行總裁植田和男受訪時暗示，或許最晚在今年底時，會決定日本還要不要繼續實施負利率。由於日本通膨率超過2%的目標已有1年多，市場紛紛猜測日本央行將很快開始升息，日圓兌美元轉強，一度回到145價位，現在在146.2附近震盪，日本債券殖利率亦上揚。
不僅日圓走揚，亞洲主要貨幣韓元也回升，今日收在1331.10兌1美元，人民幣中間價兌美元也小幅上修，離岸人民幣兌美元亦回升到7.301附近。
至於新台幣兌美元今日則是先貶後升，以32.02元、貶值1.2分開出後，在台股開紅後翻黑下，新台幣進一步下探32.069元，貶值6.1分。不過，隨著日圓轉強，離岸人民幣兌美元也回升，新台幣在收盤最後1小時也開始止貶回升，並重返「31字頭」，終場收在當日最低價31.98元，升值2.8分。不過，新台幣接下來能否站穩「31字頭」，還是要看亞幣走勢及央行態度，尤其美國即將公布最新通膨數據，市場可能轉趨觀望。