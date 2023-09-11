爆料高虹安房東有建商背景　綠營議員今送證據提告

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊玲宜並指出，這名林姓屋主不僅為保興資產管理公司負責人，也是福軒建設開發公司的董事，更為高登國際公司創辦人，而這三間公司營業項目包括不動產投資開發、土地開發、都市更新等，更巧合的是其地址新竹市公道五路二段415號與419號皆位於新竹知名建設集團的辦公大樓內部。檢視其租賃期約，包含「豪宅分租套房」以及「打碼的租金」都不禁讓外界懷疑，建商用不符合行情的租金承租豪宅，實質是為高虹安提供住處，建商左手賣右手，將產權轉為自然人，再出租給高虹安的男性友人。
新竹市議員劉康彥強調，縣市首長掌管行政大權，主掌大小資源分配，市長更是都市開發委員會的主任委員，同時掌握建商建照、使用執照等生殺大權，高虹安接受「友人協助」搭豪車，男友承租的豪宅與建設有千絲萬縷的關係，高虹安毫不避諱與建商之間的關係，這些都是擔任市長的大忌。
劉康彥指出，前文化局長錢康明今早的臉書貼文，暗指高虹安男友李忠庭不是市府人員，卻介入市政，到處喬事情。劉康彥也呼籲民眾黨黨主席柯文哲，面對高虹安目前種種爭議，請他不要再護航。
陳建名最後表示，錢康明臉書發文證實，高虹安過去不斷用棒球場等市政建設，作為政治提款機，甚至讓市政建設嚴重停擺，如今高虹安坐豪車公私不分的行為，已讓市府蒙上陰影、淪為笑柄，許多證據都指出高虹安與建商零距離。廉政署在週末也對外說明針對高虹安豪宅豪車的案件已著手調查，今天會將手上掌握高虹安涉嫌貪污以及違反廉政倫理的事證，將一併送交檢調以及政風單位調查。