嘉義暴雨釀2死！男女陳屍廂型車　疑逃生不及「慘遭滅頂」

爆料高虹安房東有建商背景　綠營議員今送證據提告

▲陳建名表示，高虹安與男友共住的豪宅「回建築」，其房東林姓屋主擁有濃厚的建商背景。（圖／翻攝「新竹市議會民進黨團」臉書）
▲陳建名表示，高虹安與男友共住的豪宅「回建築」，其房東林姓屋主擁有濃厚的建商背景。（圖／翻攝「新竹市議會民進黨團」臉書）

記者李春台／新竹報導

新竹市長高虹安近日坐名車、住豪宅等爭議風波不斷，新竹市議會民進黨團今（11）日召開記者會，黨團總召陳建名表示，高虹安與男友共住的豪宅「回建築」，其房東林姓屋主擁有濃厚的建商背景，不僅為知名建設集團的子公司負責人，過去更曾擔任這棟豪宅建設公司的監察人，合理懷疑高虹安假男友身份，實質為白手套和建商承租豪宅。

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民進黨新竹市議員楊玲宜指出，根據地籍資料且經查證，高虹安男友承租的回建築豪宅為一名林姓女士持有，該女士於今年1月購買此8樓豪宅，也就是在高虹安去年12月25日上任市長後購入。

楊玲宜並指出，這名林姓屋主不僅為保興資產管理公司負責人，也是福軒建設開發公司的董事，更為高登國際公司創辦人，而這三間公司營業項目包括不動產投資開發、土地開發、都市更新等，更巧合的是其地址新竹市公道五路二段415號與419號皆位於新竹知名建設集團的辦公大樓內部。檢視其租賃期約，包含「豪宅分租套房」以及「打碼的租金」都不禁讓外界懷疑，建商用不符合行情的租金承租豪宅，實質是為高虹安提供住處，建商左手賣右手，將產權轉為自然人，再出租給高虹安的男性友人。

新竹市議員劉康彥強調，縣市首長掌管行政大權，主掌大小資源分配，市長更是都市開發委員會的主任委員，同時掌握建商建照、使用執照等生殺大權，高虹安接受「友人協助」搭豪車，男友承租的豪宅與建設有千絲萬縷的關係，高虹安毫不避諱與建商之間的關係，這些都是擔任市長的大忌。

劉康彥指出，前文化局長錢康明今早的臉書貼文，暗指高虹安男友李忠庭不是市府人員，卻介入市政，到處喬事情。劉康彥也呼籲民眾黨黨主席柯文哲，面對高虹安目前種種爭議，請他不要再護航。

陳建名最後表示，錢康明臉書發文證實，高虹安過去不斷用棒球場等市政建設，作為政治提款機，甚至讓市政建設嚴重停擺，如今高虹安坐豪車公私不分的行為，已讓市府蒙上陰影、淪為笑柄，許多證據都指出高虹安與建商零距離。廉政署在週末也對外說明針對高虹安豪宅豪車的案件已著手調查，今天會將手上掌握高虹安涉嫌貪污以及違反廉政倫理的事證，將一併送交檢調以及政風單位調查。

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